Новикомбанк запустил вклад «Новогодний» с доходностью до 9% годовых

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, 30 ноября 2021 года ввел вклад «Новогодний». Новый финансовый продукт дает возможность получить доход до 9% годовых – это одно из лучших предложений на рынке вкладов.

Новикомбанк предлагает клиентам новый вклад «Новогодний», ставка по которому составляет от 8,25% до 9%. Банк оперативно отреагировал на изменения на рынке депозитов и запустил сезонный вклад с повышенным уровнем доходности. Воспользоваться предложением можно до 2 февраля 2022 года.

Ставка по вкладу автоматически увеличивается при переходе суммы вклада в новый размерный диапазон вклада. Пополнение возможно без ограничения. Выплата начисленных процентов производится в день окончания срока вклада. Минимальная сумма - 50 тысяч рублей, максимальная - не ограничена. Вклад открывается на 367 дней.

Клиенту, открывшему вклад «Новогодний» на сумму от 1,5 млн руб., Новикомбанк предоставляет возможность получить премиальную дебетовую карту без взимания комиссии за обслуживание в течение всего срока ее действия.

«Новикомбанк регулярно предлагает сезонные вклады. Благодаря выгодным условиям по основной линейке депозитов и новым предложениям мы отмечаем постоянный приток средств вкладчиков. Так, за 9 месяцев этого года портфель вкладов физлиц увеличился на 23%. Мы оперативно реагируем на изменения, которые происходят на рынке вкладов, и предлагаем клиентам финансовые продукты, которые позволяют не только сберегать средства, но и получать реальный доход», - прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Открывать и пополнять вклад можно без посещения офиса банка в мобильном приложении или интернет-банке.