В интернет-банке «Примсоцл@йн» появилась возможность направить документы о смене страховой компании по договору ипотечного кредита и по страховому случаю в режиме онлайн.
Для этого вам потребуется:
• Зайти в мобильное приложение;
• Выбрать раздел «Заявления, сообщения» - новая заявка (карандаш);
• Выбрать «Уведомление по смене страховой компании по договору ипотечного кредита» или «Уведомление о страховом случае по договору ипотечного кредита»;
• Заполнить форму и прикрепить необходимые документы.
На сегодня перевод сервисов на дистанционный формат, а именно расширение функционала интернет-банка и мобильного приложения, одно из приоритетных направлений работы Примсоцбанка.
Подробные условия по ипотечным продуктам вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8 800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
Новости
Отправить уведомление о смене страховой компании теперь можно через «ПримсоцЛ@йн»
В интернет-банке «Примсоцл@йн» появилась возможность направить документы о смене страховой компании по договору ипотечного кредита и по страховому случаю в режиме онлайн.