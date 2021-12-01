Цены на продовольствие продолжат расти

По словам Владимира Путина, кризис на глобальном энергетическом рынке уже привел к росту котировок азотных удобрений, сообщат РБК.

«Для сельхозпроизводителей по всему миру это один из ключевых ресурсов для сохранения плодородия почв и стабильной урожайности. Очевидно, что эта ситуация создает риски и для дальнейшего роста цен на продовольствие», – сказал президент.

В России к 25 октября уровень инфляции в годовом выражении приблизился к 8%. На фоне разгона цен Банк России увеличил процентную ставку на 0,75 п.п. (до 7,5%), вместе с тем резко повысив прогноз по инфляции на конец года до 7,4-7,9%.