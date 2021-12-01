Средний размер потребительского кредита в октябре резко сократился

Средний размер нецелевого потребительского кредита снизился на 8% с 364,5 тыс. руб. в сентябре до 336,5 тыс. руб. в октябре и вернулся на уровень октября прошлого года, следует из данных «Объединенного Кредитного Бюро» (ОКБ), располагающего информацией о примерно 97% банковских заемщиков.

Снижение среднего размера кредита привело к существенному сокращению объемов кредитования: общая сумма 1,62 млн выданных в октябре кредитов наличными составила лишь 542 млрд руб. В сентябре банки выдали 1,68 млн кредитов на сумму 612 млрд руб. Таким образом, за месяц объем выдач сократился на 11%.

Среди 30 регионов, в которых население взяло самое большое количество кредитов наличными, наибольшее сокращение среднего размера кредита в октябре по сравнению с сентябрем произошло в Башкортостане, Хабаровском и Алтайском краях (на 10%). Наименьшее сокращение – в Волгоградской, Воронежской, Омской, Ленинградской, Московской областях, Пермском и Краснодарском краях (на 6%), а также в Москве (на 5%).

«В октябре быстро росло количество случаев заражения коронавирусом, возникло ожидание введения нового локдауна. На этом фоне банке начали снижать средний размер кредита наличными, чтобы снизить риски, приходящиеся на одного заемщика. Кроме того, в октябре ЦБ ужесточил выдачу необеспеченных кредитов, что также могло оказать небольшое влияние на средний размер кредита», – Александрович Артур, генеральный директор ОКБ.