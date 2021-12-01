Ледовый дворец построят в предместье Рабочее в Иркутске

Проект разработают в 2022 году. Работы выполнит АО «ПИК», сообщил депутат городской думы Алексей Распутин.

«После получения проектно-сметной документации по объекту с положительными заключениями государственных экспертиз можно будет совместно с администрацией Иркутска планировать строительство объекта, – прокомментировал депутат. – Параллельно с разработкой проекта в настоящее время прорабатываются технические условия на подключение объекта к сетям теплоснабжения с АО «Байкалэнерго».

Напомним, в предместье Рабочее на улице Напольной ранее работал физкультурно-оздоровительный комплекс, но восстановить его не представляется возможным по причине того, что бывший ФОК – объект федерального значения, он вместе с машиностроительным колледжем принадлежит ИРНИТУ. Новый Ледовый дворец планируется на улице Ленской, за территорией гимназии №1.