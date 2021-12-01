Год назад в Шелехове открылся «Медицинский центр помощи и спасения»

Строительство медцентра и обучение врачей, которые в нем работают инициировал промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска. Построенный госпиталь постоянно снабжают СИЗами, машинами скорой помощи, кислородными концентраторами.

Наталья Мартыненко, врач-инфекционист «Медицинского центра помощи и спасения» в Шелехове:

– Очень положительно сказываются на выздоровлении пациентов комфортные условия современного медцентра. И медики с удовольствием работают. Мы благодарим Олега Дерипаску за комфортные условия работы, современное оборудование и неоценимый вклад в борьбу с пандемией!

Поддерживать медцентр продолжают и по сей день. РУСАЛ приобрел в этом месяце дополнительную станцию стоимостью 36,5 млн рублей, которая вырабатывает 1100 литров кислорода в минуту для пациентов «Медицинского центра помощи и спасения» в Шелехове. Напомним, что всего компания построила семь медцентров, три из них в Прибайкалье. За год работы в госпиталях в Шелехове, Братске и Тайшете вылечили от коронавируса почти 5000 человек.

Текст: Екатерина Машукова