En+ Group вручила победителям программы «Лаборатория энергетики» гранты на сумму 450 000 рублей

Компания подвела итоги ежегодной акселерационной программы «Лаборатория энергетики» и вручила студентам-победителям гранты на общую сумму 450 000 рублей для воплощения в жизнь инновационных проектов, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Акселерационная программа инновационных проектов компании En+ Group проходит на базе ИРНИТУ уже четвертый раз подряд. Ее главная цель – привлечение талантливой молодежи к решению актуальных производственных задач и поиску инновационных идей, представляющих интерес для компании и энергетической отрасли в целом, а также последующее внедрение наиболее перспективных разработок. Тесное сотрудничество с вузом для поиска и подготовки лучших студентов - часть кадровой политики En+ Group, приоритеты которой определил основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска.

В этом году участниками акселератора стали 189 человек из 8 городов России. Студенты представляли 10 учебных заведений: Иркутский, Братский и Петрозаводский государственные университеты, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Воронежский государственный технический университет, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Иркутский энергетический колледж и Миасский машиностроительный колледж.

Участникам было предложено 23 кейса для решения, 15 из которых команды выбрали для дальнейшей работы. Каждый кейс представляет собой производственную задачу одного из энергопредприятий, входящих в En+ Group. Так, для Братской ГЭС студенты разрабатывали модель робота для обследования турбинных трубопроводов, а для «ЕвроСибЭнерго – инжиниринг» решали задачу преобразования электроэнергии в газ, выбирали наиболее эффективные экзоскелеты для снижения трудоёмкости при выполнении тяжёлых работ и занимались проработкой акустического мониторинга технического состояния электродвигателей. Для более эффективного решения кейсов участникам предоставили возможность посетить энергообъекты компании.

Командам в работе помогали эксперты En+ Group и научные руководители. В целом команды оценивались по следующим критериям: актуальность предлагаемого решения для компании, возможность тиражирования, экономическое обоснование, новизна, вклад участников, владение материалом, качество презентации.

Победителями акселерационной программы «Лаборатория энергетики 2021» стали:

1 место – Кейс команды ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» - «Акустический мониторинг технического состояния электродвигателей») – (грант 200 000 рублей);

2 место – Кейс команды ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» - «Организация освещения автодороги правобережной плотины БГЭС с использованием возобновляемых источников энергии и разработкой решений по установке опор освещения в условиях гидротехнического сооружения») – (грант 150 000 рублей);

3 место – Кейс команды ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» - «Применение видеокамер с системой распознавания лиц и нарушений охраны труда») – (грант 100 000 рублей).

Победителем среди кейсов второго года стала команда ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» с кейсом «Разработка робота для обследования трубопроводов». Этот кейс решением комиссии принят к внедрению на производство.

Приз зрительских симпатий вручили команде ГБПОУ «Иркутский энергетический колледж» за кейс «Снижение трудоемкости при выполнении тяжелых работ при помощи экзоскелетов» по результатам голосования в группе «Лаборатория энергетики» Вконтакте. Также в рамках акселерационной программы проводился конкурс «Лучший научный руководитель», по итогам которого были вручены дипломы и ценные призы.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

Спрос на новые, более эффективные промышленные технологии постоянно растет. Поэтому для En+ Group инвестиции в НИОКР и инновации – необходимый элемент стратегии развития, нацеленной на сохранение лидерства в энергетической отрасли. Акселерационная программа «Лаборатория энергетики» также стала платформой для разработки новых решений для компании, создания технологических продуктов, поиска кадров для дальнейшего развития компании.