Комфорт на первом месте. ЖК «Новые горизонты на Пушкина» возглавил рейтинг иркутских новостроек в ноябре

Жилой комплекс «Новые горизонты на Пушкина» в ноябре занял первое место в рейтинге Единого ресурса застройщиков среди новостроек Иркутской области, а также вошел в ТОП-15 ЖК по России. Что позволило проекту взять «золото»? Какие квартиры ждут иркутян в новой очереди ЖК? Как меняются предпочтения покупателей в планировках? Об этом Газете Дело рассказал коммерческий директор проекта ЖК «Новые горизонты на Пушкина» Михаил Зубков.
Знак качества
Рейтинг Единого ресурса застройщиков оценивает основные потребительские качества новостроек. У проекта «Новые горизонты на Пушкина», который с 2018 года возводится в Свердловском районе Иркутска, преимуществ немало: удобное расположение рядом с Глазковским мостом, в 5 минутах от центра города, прекрасные видовые характеристики, большой двор-парк без машин, огороженная территория и видеонаблюдение, стильные кирпичные фасады с корзинками для кондиционеров, парадные с дизайнерской отделкой, просторными холлами и колясочными, кладовые и подземный паркинг, высокие потолки (2,9 м) и разнообразные планировки квартир…
По словам Михаила Зубкова, независимая объективная оценка федерального ресурса – это определенный знак качества для компании. Рейтинг позволяет покупателям удостовериться в надежности застройщика, убедиться в том, что решение в пользу проекта выбрано верно. «Конкурентное поле сегодня большое, каждый день появляются интересные жилые комплексы, – поясняет Михаил. – Люди тщательно выбирают, сравнивают, потому что цены на квартиры растут, и вложить свои деньги хочется в тот проект, который в полной степени оправдает надежды и ожидания».
Двор-парк для всех
Первая блок-секция ЖК «Новые горизонты на Пушкина» уже сдана в эксплуатацию, строительство второй также завершается. Жители смогут пользоваться подземным паркингом, кладовыми и колясочными, проводить время в просторных парадных, общаясь на удобных диванчиках или выбирая книгу на полке буккроссинга, решать все вопросы с застройщиком и управляющей компанией с помощью удобного мобильного приложения, а также гулять и заниматься спортом в огороженном и благоустроенном дворе.
«Двор-парк без машин – это наша гордость. Мы одними из первых в Иркутске начали реализовывать такую концепцию. Уже сейчас двор закрыт для въезда автомобилей, никто не может заехать на территорию – это обеспечивает безопасность жителей во время прогулок», – рассказывает Михаил Зубков.
По его словам, с введением новых очередей дворовая территория расширится: появится небольшой амфитеатр для проведения общих мероприятий, домик на дереве для малышей, скалодром для ребят постарше. Большое внимание застройщик планирует уделить и озеленению: двор-парк в полной мере оправдает свое название.
«В 2018 году, когда мы начинали строить комплекс, мы выкопали две ели, которые росли на территории, и пересадили в питомник, – делится Михаил Зубков. – К моменту завершения проекта ели вернутся обратно, и жители получат полноценные высокие деревья, которые будут украшать двор даже зимой».
С видом на Ангару
1 ноября стартовали продажи в третьей очереди проекта – 15- и 16-этажном домах с долгожданными видовыми квартирами. По словам коммерческого директора, потрясающая панорама, которая открывается на Ангару и Глазковский мост уже с десятого этажа, – зачастую основная причина покупки квартиры в «Новых горизонтах».
Любоваться рекой жителям помогают увеличенные оконные проемы: заниженные окна дают больше света, воздуха, пространства. «Все окна при выходе на теплые балконы в новых домах – панорамные, остекление в пол. Помимо этого, у них штульповое распашное открывание: вместо традиционной балконной двери – две створки. За счет этого летом можно расширить пространство квартиры, сделать на балконе комфортную мини-террасу и наслаждаться прекрасным видом».
Один раз увидеть
Новая очередь продаж включает 309 квартир. Ассортимент впечатляет: от небольших студий (26 кв. м) до просторных «еврочетырешек» (110 кв. м). Появились квартиры и с классическими планировками – с выделенной кухней. Как говорит Михаил Зубков, на такие решения у потенциальных покупателей сегодня тоже есть спрос.
«Еще одна новинка – квартиры с выделенными зонами гардеробных, это очень удобное решение для семей с детьми, – рассказывает коммерческий директор проекта. – Есть и квартиры с мастер-спальнями. Возможность выделить родительскую комнату с собственным санузлом также привлекает многих».
Сориентироваться в ассортименте «Новых горизонтов» и сделать правильный выбор покупателям помогают современные технологии: по каждой квартире создан виртуальный тур – с зонированием, расстановкой мебели. В отделе продаж можно примерить очки виртуальной реальности и «прогуляться» по своей будущей квартире, ощутить пространство, площадь комнат.
«Это здорово помогает определиться с покупкой, особенно когда выбираешь из нескольких форматов, – говорит Михаил Зубков. – Каждый человек также получает брендированные VR-очки в подарок. Придя домой, можно показать квартиру членам семьи, посоветоваться и принять окончательное решение».
Завершение строительства третьей очереди ЖК «Новые горизонты» на Пушкина запланировано на первый квартал 2024 года. Застройщик не исключает, что дома будут готовы раньше срока, но ставку делает в первую очередь на качество: «Нам важно, чтобы реализация не просто совпадала с «картинками в буклете», но и превосходила их».
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