Режим ЧС будут вводить в населенных пунктах Иркутской области при длительных отключениях электроэнергии

Этот вопрос обсуждали во время заседания комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

– Мы определили для себя: если отключение составляет 24 часа, вводится режим ЧС. Муниципального уровня или регионального – будет определяться в зависимости от разных факторов, в том числе от численности населения. Мы рекомендуем главам муниципалитетов действовать в соответствии с особым режимом функционирования. Также определим порядок для ресурсоснабжающих организаций. Люди не должны испытывать неудобства, – сказал губернатор Игорь Кобзев.

С начала отопительного сезона 2021-2022 гг. значительно сократилось количество отключений электричества, газа, тепла и водоснабжения. Этот показатель на 39% ниже данных аналогичного периода прошлого года.