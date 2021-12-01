Детский сад строят в 6-м микрорайоне Ново-Ленино Иркутска

Он рассчитан на 220 мест, рассказали SIA.RU в мэрии.

В двухэтажном здании площадью более 5 тысяч квадратных метров разместятся 11 групп для детей разных возрастов. Для воспитанников предусмотрены плавательный бассейн, спортивный и актовый залы.

Отдельные помещения отведут под медицинский пункт, пищеблок и прачечную. На территории учреждения планируется разместить площадки с теневыми навесами – отдельные для каждой группы, а также большую физкультурную площадку.

Напомним, в Иркутске ведутся работы по строительству дополнительного блока на 500 мест школы №14 и детского сада в микрорайоне Лесной. Возводится общеобразовательная школа на 1275 мест по улице Багратиона и пристрой на 200 мест к школе № 75. Заключены муниципальные контракты на строительство блоков начальных классов школ №57 и №53. В рамках концессионных соглашений рассматривается строительство школ в микрорайоне Союз на 1225 мест и на улице Норильской, рассчитанной на 1150 учеников. В течение нескольких лет новые учреждения появятся в микрорайоне Лисиха, на территории ИВВАИУ и улице Ленской.