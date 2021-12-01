Число продаж элитной загородной недвижимости продолжает расти

По итогам 2021 года объем сделок на первичном элитном загородном рынке на 40% превысит прошлогодний показатель.

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели предварительные итоги 2021 года на рынке загородного элитного жилья Подмосковья (исследование есть у SIA.RU).

Согласно полученным данным, объем предложения составил 2 076 лотов: 1 774 объекта на вторичном рынке и 302 – на первичном. Количество лотов в экспозиции от собственников сократилось на 6%, а от застройщиков – на 42%, достигнув исторического минимума. За четыре года объем предложения на первичном рынке снизился почти на 60%, нисходящая тенденция связана с отсутствием новых проектов и высоким спросом на загородную недвижимость. За неполный 2021 год на первичном загородном элитном рынке было реализовано 197 лотов, что на 22% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По оценкам Knight Frank, итоговый объем сделок к концу текущего года увеличится на 20-25 единиц и на 40% превысит уровень 2020 года.

По предварительным итогам 2021 года объем предложения загородной элитной недвижимости составляет 2 076 лотов: 1 774 объекта относятся ко вторичному рынку и 302 – к первичному.

За неполный год количество лотов в экспозиции от собственников уменьшилось на 6%. Объем предложения от застройщиков за этот период сократился на 42% – данная тенденция сохраняется четвертый год подряд и связана с отсутствием новых проектов на рынке, а также высоким спросом на покупку загородной недвижимости. За четыре года объем предложения на первичном загородном рынке сократился на 59%.

На вторичном рынке увеличились средние цены экспозиции на таунхаусы (+13% до 85 млн руб. за лот), на коттеджи значительного роста не наблюдалось (+2% до 315 млн руб. за лот). Средний бюджет предложения земельных участков от собственников остался неизменным: 2,8 млн руб. за сотку. Рост цен в большей степени связан с изменением структуры предложения: лоты с завышенными площадями и стоимостью остаются невостребованными, объем ликвидного предложения на первичном и вторичном рынках сокращается.

На первичном рынке рост цен обусловлен изменением структуры предложения и повышением цен на пул лотов в поселках «Parkville Жуковка», «Жуковка 21», «Резиденции Березки» и «Шато Соверен». Средний бюджет предложения коттеджей увеличился на 82% до 330 млн руб., таунхаусов – на 35% до 54 млн руб., а средняя цена сотки земли – на 9% до 4,4 млн руб. Изменение среднего показателя на земельные участки также связано с выходом новых лотов в коттеджном поселке «Миллениум Парк» (восьмой квартал). В продажу выйдет 72 участка площадью от 10 до 16 соток, стоимость составляет 4,5 млн руб. за сотку. Сейчас реализуется первая очередь – 19 участков.

Загородный рынок в большей степени представлен предложениями от собственников – 85% лотов в 2021 году. Доля недвижимости от застройщиков составляет всего 15% и продолжает снижаться (в 2019 году она достигала 23%, в 2020 году – 21%).

Основная доля предложения сосредоточена на двух направлениях: Рублево-Успенском и Новорижском. На вторичном рынке на них суммарно приходится 78% лотов (по 39% на каждое), на первичном – 86% (53% на Новорижском, 33% на Рублево-Успенском направлении).

Первичный и вторичный рынки загородного элитного жилья Подмосковья в большей степени представлены форматом коттеджей. Среди предложений от собственников на них приходится 82% лотов, а от застройщиков – 38%.

За неполный 2021 год на первичном загородном элитном рынке было реализовано 197 лотов, что на 22% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По оценкам Knight Frank, итоговый объем сделок к концу текущего года увеличится на 20-25 единиц и на 40% превысит уровень 2020 года.

С 2020 года отмечается общий рост интереса к загородной недвижимости как покупателей, так и девелоперов: количество обращений по вопросу покупки загородного жилья ежегодно растет, увеличившись почти в три раза с 2019 года.