Новогодние корпоративы проведут только 13% компаний

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, ждут ли жители России новогодних корпоративов, и в каком формате они будут организованы.

13% респондентов отметили, что их работодатели организуют новогодние корпоративы в этом году. Еще 12% опрошенных указали, что решили самостоятельно устроить праздник с коллегами.

75% участников исследования рассказали, что в их компании новогоднего праздника не будет.

Большинство новогодних праздников по традиции планируется провести в офлайн-формате – это отметили 84% опрошенных жителей России.

62% респондентов отметили, что корпоративы в их компаниях пройдут на внешних площадках. При этом 38% опрошенных поделились, что праздничное мероприятие пройдет у них в офисе.

30% новогодних корпоративных мероприятий в этом году планируется провести без алкоголя.

33% опрошенных жителей России отметили, что корпоративы в их компании полностью оплатят работодатели. Почти четверть респондентов указали, что частично праздничное мероприятие будет оплачено сотрудниками. 43% участников исследования рассказали, что в их компаниях новогоднее торжество полностью оплатят сами сотрудники.

40% опрошенных жителей России готовы отказаться от новогоднего корпоратива просто так. 36% респондентов указали, что откажутся от праздника в пользу получения денежной премии. Еще 8% участников исследования смирятся с отменой праздника, если сэкономленные от него средства будут отправлены на благотворительность или социальные проекты.

Только 16% респондентов отметили, что ни при каких условиях не откажутся от новогоднего корпоратива.