Четыре человека пострадали в аварии на Академическом мосту в Иркутске

Региональная полиция сообщила, что сегодня при въезде на Академический мост в Иркутске столкнулись два автомобиля – Toyota Corolla и Mazda 3. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Фото полиции Иркутской области

Установлено, что пострадали трое пассажиров и 20-летний водитель Toyota, который выехал на встречную погоду, где и столкнулся с Mazda. Люди госпитализированы.

«В настоящее время по факту данного ДТП назначена всесторонняя проверка, в ходе которой выясняются все факторы и обстоятельства произошедшего, по результатам будет дана правовая оценка действиям участников дорожного инцидента», – отметили правоохрантели.