Бизнесвумен из Ангарска лишилась квартиры из-за долга по ЖКХ в 1,1 млн рублей

Квартиру изъяли у предпринимательницы из города Ангарска Иркутской области из-за долга по ЖКХ в 1,1 млн рублей, в том числе, 109 тыс. рублей – пени, сообщает пресс-служба компании «Иркутскэнергосбыт».

С должницей связывались неоднократно и предлагали различные способы погашения долга, однако она не возвращала деньги, потому к делу подключились судебные приставы.

Ангарчанку уведомили о возбуждении исполнительного производство и попросили добровольно выплатить средства, но женщина на подобные требования не отреагировала. В результате квартиру отдали ресурсоснабжающей организации в счет погашения долга.