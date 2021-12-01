Школу 65-летней давности открыли после ремонта в селе Урик

Капремонт завершили в школе села Урик – здание было построено 65 лет назад, работы обошлись в 45 млн рублей, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«За неполные 6 месяцев проведен большой объем работ. Заменили кровлю и перекрытия, двери, окна. Привели в порядок систему отопления, электрику. Полностью отремонтирован спортзал. Благоустроена столовая, учебные кабинеты», – рассказал глава региона.

Запланирован и второй этап капитального ремонта, он начнется весной. Он предусматривает благоустройство территории. На работы предусмотрено больше 16 млн рублей.