Арестованный за акцию против QR-кодов бизнесмен из Приангарья объявил голодовку

Активистка из Усолья-Сибирского Дарья Дорогова во время прямого эфира на своей странице в Instagram заявила, что предприниматель Михаил Ожиганов, которого ранее арестовали за незаконную акцию против QR-кодов, объявил голодовку в спецприемнике.

«Ожиганов Михаил Михайлович сделал официальное заявление о том, что он сегодня вступает в голодовку. Это мужской поступок. Он перенял на себя мою эстафетную палочку, мою миссию, которую я несла здесь, [у здания правительства Иркутской области].<…> Он объявил голодовку, чтобы я смогла в данный момент уехать домой, уехать к детям, решить свои вопросы и как-то решить наши дальнейшие действия», – заявила Дорогова.

Ранее она сама голодала в течение 3 суток у здания регионального кабмина. Она намеревалась продолжать акцию протеста до 7 декабря – именно тогда депутаты заксобрания пообещали провести штаб по коронавирусу с участием общественности.

«7 декабря действительно будет штаб заксобрания по коронавирусу, куда пригласят общественность, которая за [QR-коды], которая против», – рассказала активистка и отметила, что намерена принять в нем участие, выразить позицию противников нововведения и поддержать арестованного бизнесмена.

Напомним, Михаил Ожиганов по решению Кировского районного суда Иркутска приговорен к 25 суткам административного ареста за нелегальный митинг. Ранее ему было назначено и другое наказание – штраф в 150 тысяч рублей. Двух женщин, которые также присутствовали на мероприятии, тоже оштрафовали. Активисты не согласны с наказанием и поясняют, что записывали видеообращения к представителям власти и не проводили нелегальных акций.