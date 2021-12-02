Руслан Ситников: Важно познакомиться с опытом жилищного строительства коллег из соседних регионов

Проблемы ввода жилья, производство строительных материалов, вопросы кадрового обеспечения – такие темы обсудили на масштабной конференции «Строительный комплекс Сибирского федерального округа: проблемы и перспективы», которая стартовала в Иркутске 1 декабря. В мероприятии принимают участие руководители и специалисты строительной отрасли со всей Сибири.

– Жилищное строительство – это основа роста и социальной привлекательности для любого региона. Решение стратегической для Сибири задачи закрепления населения напрямую связано с темпами ввода жилья, – сказал первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников, открывая мероприятие. – Нам очень важно познакомиться с практическим опытом коллег из соседних регионов.

На конференции было озвучено, что для Иркутской области особенно актуально стоит вопрос производства собственных строительных материалов. В настоящее время стройиндустрия региона испытывает потребность в стальной арматуре и базальтовом утеплителе, сейчас эти материалы привозят из Московской области и Хабаровского края. Также из других регионов поставляют листовое стекло.

– Местные предприятия прорабатывают вопрос развития стройматериалов на территории региона, – подчеркнул министр строительства Иркутской области Павел Писарев. – В Усолье-Сибирском реализуется инвестиционный проект по строительству минизавода по производству стальной арматуры. Планируется, что объем производства превысит 60 тысяч тонн в год, что покрывает значительную часть общей потребности в этом стройматериале.

В настоящее время проект находится на стадии заключения контракта на поставку оборудования, выпуск готовой продукции будет налажен через 8 месяцев после заключения договора. Кроме того, в Железногорске-Илимском производится добыча и обогащение железной руды, в Тулунском районе действуют месторождения кварцевого песка для производства стекла. Как уточнил Павел Писарев, на территории региона имеются 29 земельных участков общей площадью около тысячи гектаров для развития и возобновления промышленности стройматериалов.