ИНК приняла участие в ярмарках вакансий вузов-партнеров Уфы и Тюмени

Представители ООО «Иркутская нефтяная компания» приняли участие ярмарках вакансий вузов-партнеров – Тюменского индустриального университета и Уфимского государственного нефтяного технического университета. Мероприятие прошло онлайн, рассказали SIA.RU в банке.

Более 500 студентов выпускных курсов профильных специальностей из Уфы и Тюмени узнали о бизнесе ИНК, строительстве Иркутского завода полимеров и перспективных проектах компании. Специалисты HR-блока рассказали о возможностях карьерного самоопределения, прохождения практик и стажировок на производственных объектах ИНК.

ИНК заинтересовано в развитии внешнего кадрового резерва, привлечение и подготовку специалистов со школьной скамьи. С 2018 года в компании действует программа «школа-вуз-компания». В Усть-Куте и Киренске открыты ИНК-Классы, где ученики 10 и 11 классов изучают профильные предметы, необходимые для поступления на специальности, востребованные в ИНК. С ИРНИТУ реализуется совместный проект по целевой корпоративной подготовке студентов с последующим гарантированным трудоустройством.