БрАЗ успешно прошел сертификацию производства и продукции для строительства морских судов

Братский алюминиевый завод успешно прошел сертификацию производства и продукции для строительства морских судов, рассказали SIA.RU в компании.

Слитки из сплава марки 5082 с добавлением магния изготовлены БрАЗом для Каменск-Уральского металлургического завода. Процесс сертификации проводился международными организациями – DNV и американским бюро судоходства.

Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) – крупнейшее международное классификационное и сертификационное общество, в том числе в сегменте международного судоходства. Американское бюро судоходства (ABS) – классификационное общество, предоставляющее сюрвейерские и сертификационные услуги, разрабатывающее стандарты, инженерные решения для морской отрасли. Сертификация проводилась на соответствие правилам SHIP DNV и стандартам SHIP ABS.

Соответствующими обществами был организован визит на БрАЗ для проверки и подтверждения способности завода производить продукцию, соответствующую международным квалификационным требованиям и правилам морской отрасли по качественным и физико-химическим свойствам. Проверялась технология и процесс производства продукции на литейном комплексе «Wagstaff» в Литейном отделении №3, оценивалось качество самой продукция (сплавы серии 5ххх), прослеживаемость всех вовлекаемых компонентов (алюминий-сырец, легирующие), а также законодательные требования по упаковке и отгрузке продукции.

– Прохождение данной сертификации подтверждает надежность БрАЗа как поставщика продукции, применяемой в морской отрасли, – рассказал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Наши сплавы используются теперь не только в автомобилестроении, авиастроении, электронике, пищевой промышленности, но и в судостроении. Мы и далее готовы осваивать, производить новые виды и номенклатуру продукции.