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Первый случай заражения омикрон-штаммом выявили в США

Заболевший прибыл из ЮАР, сообщает РБК.

В США зарегистрировали первый случай инфицирования омикрон-штаммом, сообщил главный инфекционист страны, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, передает CNN.

По словам Фаучи, новый вариант коронавируса был обнаружен у человека, который 22 ноября вернулся из ЮАР. Положительный тест на COVID-19 он сдал 29 ноября. Заразившийся сейчас находится на самоизоляции. Люди, с которыми он контактировал, не заражены.

Главный инфекционист США также отметил, что заболевший человек прошел полный курс вакцинации. У него наблюдаются легкие симптомы болезни, он идет на поправку.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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