Инфляция в России подскочила в два раза

Темпы роста цен в России на последней неделе ноября подскочили до 0,46% – быстрее они в последний раз росли в начале 2019 года, сообщает РБК.

Как поясняет Росстат, одной из причин скачка стал резкий предновогодний рост цен на поездки в Турцию

Потребительские цены в России за неделю с 23 по 29 ноября 2021 года выросли на 0,46%, оценил Росстат. Это в два раза быстрее, чем за предшествующую неделю (плюс 0,20%).

На уровне 0,46% недельная инфляция также регистрировалась в июле 2021 года, а выше в последний раз была только в январе 2019 года. Тогда за неделю цены выросли на 0,50%, следует из данных терминала Bloomberg.

В результате рост цен с начала года по 29 ноября достиг 7,51% (годом ранее на ту же дату они выросли на 4,05%), говорится в сообщении Росстата. В годовом выражении (по отношению к концу ноября 2020 года) инфляция, исходя из данных Росстата, составила 8,38%, уточняется в обзоре ценовой ситуации Минэкономразвития.

В отдельном комментарии Росстат объяснил причины скачка цен на последней неделе ноября. Среди основных причин: