Клееные брус и пеллеты начнут производить в Братске

Общая стоимость проекта – более 50 млн рублей, из них 20 млн – заем Фонда развития промышленности Иркутской области. Средства выделяются на 5 лет под 1% годовых, рассказали SIA.RU в администрации области.

Компания занимается обработкой древесины и производством изделий из дерева и пробки с 2012 года. В юбилейный год ее руководство намерено провести масштабную модернизацию. Новое оборудование позволит увеличить производственные мощности, расширить ассортимент продукции и внедрить безотходные технологии.

Как отметил исполнительный директор ООО «Вега» Григорий Воронцов, модернизация позволит организовать безотходное производство, а это общемировой тренд. Кроме того, будут созданы новые рабочие места для жителей Братска.