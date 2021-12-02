IT-компании разместили больше всего вакансий, доступных для соискателей с ограниченными возможностями

Служба исследований hh.ru выяснила, в каких профсферах чаще всего предлагают работу соискателям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и много ли среди этих предложений вакансий с удаленным форматом работы.

В этом году в России было размещено больше 187 тысяч вакансий, на которые могут претендовать соискатели с ОВЗ, это 3% от всего объема предложений о работе в стране.

Больше всего вакансий, доступных для людей с ОВЗ, разместили работодатели из Москвы (15% от всего объема предложений для данной группы соискателей), Санкт-Петербурга (7%) и Московской области (6%). В топ-10 вошли также Краснодарский край, Республика Татарстан, Свердловская, Ростовская, Нижегородская, Самарская области и Республика Башкортостан. В Иркутской области за 2021 год таких вакансий было порядка 2 тысяч, а больше всего предложений в Сибири разместили работодатели из Новосибирской области (более 4 тысяч).

Опрос, который Служба исследований hh.ru провела совместно с благотворительным фондом «Спорт для Жизни», показал, что доля компаний, где за последний год выросло число сотрудников с ограниченными возможностями здоровья, превышает долю компаний, где их число уменьшилось (10% и 6%). Треть работодателей (33%) отмечают, что немаловажную роль при увеличении численности сотрудников с ограниченными возможностями здоровья сыграл переход традиционных профессий в онлайн и возможность работать «на удаленке». Среди других факторов, которые повлияли на рост численности сотрудников с ограниченными возможностями здоровья, респонденты отметили общий тренд на инклюзию и разнообразие в компании (67%) а также меры государства по увеличению финансовой поддержки (33%).

В целом, люди с инвалидностью трудоустроены более чем в половине (55%) компаний, принявших участие в исследовании, однако их доля крайне редко превышает 10% от общего числа сотрудников (3%). В качестве основного фактора, который препятствует приему на работу людей с ограниченными возможностями, треть респондентов (29%) из числа компаний, где они не трудоустроены, выделили необходимость предоставления особых условий труда, например, сокращенного рабочего дня или более длительного отпуска. Четверть опрошенных (25%) объяснили, что не принимают на работу людей с ограниченными возможностями, так как работа в компании предусматривает наличие специальной физической подготовки.

Самую высокую готовность рассматривать таких кандидатов продемонстрировали компании, которые относятся к сфере «информационные технологии, системная интеграция, интернет» - ими открыто почти половина вакансий (46%), дальше с большим отрывом следуют образовательные учреждения (10%), услуги для бизнеса (9%), финансовый сектор (8%) и розничная торговля (4%).

Наибольший большой выбор предложений есть у соискателей, которые рассматривают работу в профсфере «административный персонал» (36%), «продажи» (29%), «информационные технологии, интернет, телеком» (25%), «транспорт, логистика» (12%), а также в маркетинге, рекламе, PR, консультировании и банковских услугах (по 10%).

Интересно, что больше половины вакансий доступных кандидатам с ОВЗ предполагают удаленную работу (55%), а 12% – гибкий график. При этом довольно часто работодатели не требуют опыта работы (59% вакансий), 33% ждут опыта работы от 1 до 3 лет, 7% – от 3 до 6 лет, и лишь 1% – свыше 6 лет.

Соискатели с ограниченными возможностями здоровья могут найти высокооплачиваемую работу не только в столичных городах, но и в городах Сибири.