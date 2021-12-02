Иркутянам для счастья нужно 170 тысяч рублей

Перед новым годом денег для счастья нужно больше, чем в майские праздники.

В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе и из Иркутске.

Жителям Иркутска для счастья нужно 170 тыс. рублей, по данным Исследовательского центра SuperJob, на ноябрь. В мае у горожан эта сумма равнялась 160 тыс. рублей, а в январе этого года – 157 тыс. рублей. Стоит отметить, что в Иркутске счастье в денежном выражении для жителей города по сравнению с 2019 и 2018 г.г. подорожало на 12 тыс. рублей, тогда люди озвучивали желаемые 158 и 156 тыс. рублей соответственно.

Среднестатистическому россиянину для счастья сегодня нужно 178 тыс. руб. в месяц. Дороже счастье оценивали лишь в 2017 году (184 тыс. руб. в месяц). В мае этого года запросы были чуть скромнее (173 тыс. руб.).

Мужчинам денег для счастья нужно больше, чем женщинам, почти на треть: 203 и 155 тыс. руб. соответственно. Запросы молодежи до 24 лет скромнее, чем у более зрелых россиян (126 тыс. руб. в месяц). Те, кто зарабатывает до 30000 руб. в месяц, в среднем оценили счастье в 110 тыс. руб. Запросы россиян с доходом от 80000 тыс. руб. более существенны – 228 тыс. руб.

Среди жителей российских мегаполисов самые высокий финансовый аппетит – у москвичей: им для счастья нужно 228 тыс. руб. в месяц. На втором месте – Владивосток (204 тыс. руб.), на третьем – Ростов-на-Дону (198 тыс. руб.). В топ-5 также Санкт-Петербург и Екатеринбург (192 и 186 тыс. руб. соответственно). Больше всего финансовые аппетиты по сравнению с маем выросли в Омске (+11%, 171 тыс. руб.) и Новокузнецке (+9%, 165 тыс. руб.). А вот в Рязани запросы за 7 месяцев снизились на 3%, город на предпоследней строке рейтинга (140 тыс. руб.). Самые скромные же ожидания – у оренбуржцев, для счастья им нужно в среднем 138 тыс. руб. в месяц.