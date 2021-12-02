Альфа-Банк повысил ставку по накопительному Альфа-Счёту до 8,5% годовых

С 1 декабря новые клиенты и клиенты, впервые открывшие накопительный Альфа-Счёт, в течение двух месяцев будут получать 8,5% годовых с первого дня без условий.

Для тех клиентов, у которых уже есть Альфа-Счёт, действует ставка до 8% годовых при покупках по любой карте (дебетовой или кредитной) на сумму от 10 000 рублей в месяц.

Счёт открывается прямо в мобильном приложении. Его можно пополнять и снимать без потери ранее выплаченных процентов и без ограничений. Выплата процентов – каждый месяц.

Повышенная ставка начисляется на сумму минимальных остатков по всем Альфа-Счетам в рублях – это до 10 млн рублей для премиальных клиентов и до 1,5 млн рублей для остальных.

Кроме того, клиенты получат повышенные ставки по Альфа-Счетам в долларах США: 0,5% годовых в течение двух месяцев без условий и 1% по накопительному счёту для премиальных клиентов.

Повышенная ставка для премиальных клиентов начисляется на сумму минимальных остатков до 100 тысяч долларов США и без ограничения – для остальных.

Клиенты могут открывать неограниченное количество накопительных Альфа-Счетов.