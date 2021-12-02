Альфа-Банк повысил ставку по накопительному Альфа-Счёту до 8,5% годовых

Для тех клиентов, у которых уже есть Альфа-Счёт, действует ставка до 8% годовых при покупках по любой карте (дебетовой или кредитной) на сумму от 10 000 рублей в месяц.
Счёт открывается прямо в мобильном приложении. Его можно пополнять и снимать без потери ранее выплаченных процентов и без ограничений. Выплата процентов – каждый месяц.
Повышенная ставка начисляется на сумму минимальных остатков по всем Альфа-Счетам в рублях – это до 10 млн рублей для премиальных клиентов и до 1,5 млн рублей для остальных.
Кроме того, клиенты получат повышенные ставки по Альфа-Счетам в долларах США: 0,5% годовых в течение двух месяцев без условий и 1% по накопительному счёту для премиальных клиентов.
Повышенная ставка для премиальных клиентов начисляется на сумму минимальных остатков до 100 тысяч долларов США и без ограничения – для остальных.
Клиенты могут открывать неограниченное количество накопительных Альфа-Счетов.