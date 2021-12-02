Cash-back на всё и бесплатное годовое обслуживание – новые условия кредитной карты Банка «Приморье»

Банк «Приморье» представляет бесплатное годовое обслуживание кредитной карты на весь срок ее действия и обновленный cash-back . Новые условия начинают действовать с 1 декабря 2021 года.

Бесплатное обслуживание действует как для карт, выпущенных с 01.12.2021 , так и для карт, выпущенных ранее, но активированных после 1 декабря. Аналогичные условия распространяются на карты, у которых после 1 декабря наступает срок платежа за второй год обслуживания.

Для карт, выпущенных с 01.12.2021 , действуют новые условия начисления cash-back :

25% за покупки в категории «развлечения» (кинотеатры, театры, билетные агентства);

3% за покупки в ресторанах, кафе, барах, точках продажи фастфуда;

1% — за покупки в остальных категориях.

Лимит кредитной карты — до 1 000 000 рублей, бесплатный льготный период — до 50 дней. Карта удобна для повседневных трат, поскольку позволяет получить cash-back по итогам месяца рублями за покупки в любых категориях*.

Узнать подробности и подать заявку на оформление карты можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка «Приморье». Подробную информацию можно уточнить у специалистов Контакт-центра по тел. 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный).