Cash-back на всё и бесплатное годовое обслуживание – новые условия кредитной карты Банка «Приморье»

Банк «Приморье» представляет бесплатное годовое обслуживание кредитной карты на весь срок ее действия и обновленный cash-back. Новые условия начинают действовать с 1 декабря 2021 года.
Бесплатное обслуживание действует как для карт, выпущенных с 01.12.2021, так и для карт, выпущенных ранее, но активированных после 1 декабря. Аналогичные условия распространяются на карты, у которых после 1 декабря наступает срок платежа за второй год обслуживания.
Для карт, выпущенных с 01.12.2021, действуют новые условия начисления cash-back:
- 25% за покупки в категории «развлечения» (кинотеатры, театры, билетные агентства);
- 3% за покупки в ресторанах, кафе, барах, точках продажи фастфуда;
- 1% — за покупки в остальных категориях.
Лимит кредитной карты — до 1 000 000 рублей, бесплатный льготный период — до 50 дней. Карта удобна для повседневных трат, поскольку позволяет получить cash-back по итогам месяца рублями за покупки в любых категориях*.
Узнать подробности и подать заявку на оформление карты можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка «Приморье». Подробную информацию можно уточнить у специалистов Контакт-центра по тел. 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный).
* Максимальная сумма выплаты Cash-back составляет 4 000 руб. в месяц. Cash-back зачисляется на счет один раз в месяц в первую субботу месяца, следующего за расчетным. Зачисленные на счет средства становятся доступны для расходных операций по карте на следующий рабочий день после зачисления. Банк не несет ответственность, если торговая точка установила на платежном терминале другой MCC-код. Cash-back начисляется только в том случае, если у клиента на дату зачисления cash-back открыт кредитный лимит.