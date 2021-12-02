Банк «Приморье» подключил сервис бесконтактной оплаты Mir Pay

Банк «Приморье» запустил для своих клиентов — держателей карт «Мир» и «Мир Maestro» — сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона Mir Pay. Теперь пользователи смогут оплачивать свои покупки смартфонами на ОС Android* с поддержкой технологии NFC.
— Карты национальной платежной системы «Мир» становятся всё более популярными среди наших клиентов, в том числе благодаря действующей у платежной системы программе лояльности и разнообразным акциям со скидками и интересными вариантами
Чтобы активировать сервис, необходимо добавить в приложение Mir Pay любую карту «Мир» и «Мир Maestro» Банка «Приморье». Приложение доступно для скачивания в Play Market и App Gallery.
Для оплаты покупок смартфоном нужно разблокировать экран и поднести его к
Сервис бесконтактной оплаты предоставляется клиентам банка бесплатно. При оплате покупок комиссия не взимается.
Заказать карту «Мир» можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов
* Сервис разработан платежной системой «Мир». Воспользоваться им смогут держатели карт «Мир» — обладатели любых смартфонов операционной системы Android (начиная от версии 6.0) с поддержкой технологии NFC.