Новости

Банк «Приморье» подключил сервис бесконтактной оплаты Mir Pay

Банк «Приморье» запустил для своих клиентов — держателей карт «Мир» и «Мир Maestro» — сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона Mir Pay. Теперь пользователи смогут оплачивать свои покупки смартфонами на ОС Android* с поддержкой технологии NFC.

— Карты национальной платежной системы «Мир» становятся всё более популярными среди наших клиентов, в том числе благодаря действующей у платежной системы программе лояльности и разнообразным акциям со скидками и интересными вариантами cash-back, — комментирует начальник управления карточного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Сергей Колеев. — Внедрение сервиса бесконтактной оплаты смартфонами Mir Pay сделает карты «Мир» и «Мир Maestro» еще более привлекательными для наших клиентов. Простой и удобный в использовании, сервис Mir Pay в то же время защищает платежные операций в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты не хранятся в смартфоне, никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен.

Чтобы активировать сервис, необходимо добавить в приложение Mir Pay любую карту «Мир» и «Мир Maestro» Банка «Приморье». Приложение доступно для скачивания в Play Market и App Gallery.

Для оплаты покупок смартфоном нужно разблокировать экран и поднести его к POS-терминалу. Отметим, что предварительно заходить в приложение Mir Pay не обязательно. Каждая покупка подтверждается отпечатком пальца, паролем или графическим ключом в зависимости от настроек смартфона.

Сервис бесконтактной оплаты предоставляется клиентам банка бесплатно. При оплате покупок комиссия не взимается.

Заказать карту «Мир» можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86. При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности от Банка «Приморье». Подробную информацию можно узнать на сайте Банка.

Сервис разработан платежной системой «Мир». Воспользоваться им смогут держатели карт «Мир» — обладатели любых смартфонов операционной системы Android (начиная от версии 6.0) с поддержкой технологии NFC.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании