Банк «Приморье» подключил сервис бесконтактной оплаты Mir Pay

Банк «Приморье» запустил для своих клиентов — держателей карт «Мир» и «Мир Maestro» — сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона Mir Pay. Теперь пользователи смогут оплачивать свои покупки смартфонами на ОС Android* с поддержкой технологии NFC.

— Карты национальной платежной системы «Мир» становятся всё более популярными среди наших клиентов, в том числе благодаря действующей у платежной системы программе лояльности и разнообразным акциям со скидками и интересными вариантами cash-back , — комментирует начальник управления карточного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Сергей Колеев. — Внедрение сервиса бесконтактной оплаты смартфонами Mir Pay сделает карты «Мир» и «Мир Maestro» еще более привлекательными для наших клиентов. Простой и удобный в использовании, сервис Mir Pay в то же время защищает платежные операций в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты не хранятся в смартфоне, никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен.

Чтобы активировать сервис, необходимо добавить в приложение Mir Pay любую карту «Мир» и «Мир Maestro» Банка «Приморье». Приложение доступно для скачивания в Play Market и App Gallery.

Для оплаты покупок смартфоном нужно разблокировать экран и поднести его к POS-терминалу . Отметим, что предварительно заходить в приложение Mir Pay не обязательно. Каждая покупка подтверждается отпечатком пальца, паролем или графическим ключом в зависимости от настроек смартфона.

Сервис бесконтактной оплаты предоставляется клиентам банка бесплатно. При оплате покупок комиссия не взимается.

Заказать карту «Мир» можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86. При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности от Банка «Приморье». Подробную информацию можно узнать на сайте Банка.

* Сервис разработан платежной системой «Мир». Воспользоваться им смогут держатели карт «Мир» — обладатели любых смартфонов операционной системы Android (начиная от версии 6.0) с поддержкой технологии NFC.