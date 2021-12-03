Солид Банк продлил акцию «15% кешбэка по карте UnionPay Gold «Дустона»

Солид Банк сообщил, что fкция «15% кешбэка по карте UnionPay Gold «Дустона» продлена.

– Совершайте покупки в период с 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года включительно в супермаркетах, продовольственных магазинах, магазинах бытового оборудования и фотостудиях и получайте кешбэк в размере 15%, – говорится в сообщении банка.

Начисление производится за календарный месяц, в котором были проведены операции в период акции. Выплата одному клиенту - участнику акции в календарный месяц производится в рублях не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за расчетным, максимальный размер которой составляет 3000 рублей.

* Со всеми условиями акции можно ознакомиться по ссылке.