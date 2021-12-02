Новикомбанк поддержит строительство завода по энергоутилизации отходов в Татарстане

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, утвердил лимит кредитного риска в размере 1,5 млрд рублей компании «АГК-2». Средства будут направлены на строительство в Казани завода по энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, которые невозможно вовлечь во вторичный оборот.

«Альтернативная генерирующая компания-2» входит в группу компаний «РТ-Инвест» Госкорпорации Ростех. Завод по термической переработке возводится в рамках пилотного проекта «Энергия из отходов». Предприятие будет утилизировать 550 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год и выдавать в сеть 55 МВт электроэнергии.

Проекты компании «РТ-Инвест» решают сразу несколько важных задач: достижение нулевого захоронения отходов, увеличение доли переработки вторичных материальных ресурсов, выработка возобновляемой энергии и развитие российской промышленности. Кроме того, энергоутилизация отходов позволит значительно снизить выбросы СО2.

«Ежегодно человечество производит миллиарды тонн бытового мусора, свалки занимают значительные территории, наносят вред экологии и здоровью населения. Сегодня все развитые страны пытаются решить проблему обращения с отходами. Мы поддерживаем планы Ростеха по созданию в России комплексной системы по обращению с ТКО, где будет гарантирован жесточайший экологический контроль и внедрение новейших технологий. Новикомбанк рад принимать участие в реализации столь важных социально значимых проектов», - прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

В конце 2020 года Новикомбанк предоставил компании, входящей в состав «РТ-Инвест», кредитные средства в размере 5,88 млрд рублей на строительство современных линий сортировки и цехов компостирования органики. Также ранее банк оказал финансовую поддержку строительству комплексов по переработке отходов в Подмосковье.

Максимальное извлечение вторичных ресурсов и их дальнейшая переработка в новые товары – один из главных принципов устойчивого развития. И как доказал мировой опыт, именно комплексная система обращения с отходами, а это промышленная сортировка, компостирование, максимальный рециклинг и энергоутилизация «хвостов» позволит полностью отказаться от полигонного захоронения.