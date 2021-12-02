Исследование: валютные колебания беспокоят российский бизнес

Среди всех факторов, связанных с корпоративным финансированием, наибольшее влияние на российский крупный и средний бизнес в ближайшие три года окажут колебания курсов валют. Так считают 46% респондентов, принявших участие в совместном исследовании Райффайзенбанка и аналитического агентства B2B International среди более 200 российских компаний с объемом годовой выручки от 538 млн рублей.

Как показало исследование, особенно чувствительны к курсовым колебаниям организации со штатом более 200 сотрудников — этот фактор считают самым важным 52% таких компаний. Снизить валютные риски бизнесу помогают продвинутые финансовые инструменты хеджирования, доступные в том числе онлайн, и валютного контроля с мгновенным обменом цифровыми документами. А для эффективного управления ликвидностью организациям с развитой сетью филиалов Райффайзенбанк предлагает кэш-пулинг .

«С помощью инструментов хеджирования корпоративные клиенты могут гибко управлять влияющим на бизнес рыночным валютным риском. Российский рынок таких инструментов активно развивается, и многие из них уже доступны полностью в цифровом формате в Райффайзен Бизнес Онлайн», — отметил Илья Дулин, руководитель направления по развитию FX и деривативов, Райффайзенбанк.

Больше подробностей об инструментах хеджирования Райффайзенбанка доступны на сайте.