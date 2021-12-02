На «Планете добрых подарков» собрали рекордную сумму благодаря поддержке Росбанка

На благотворительной онлайн-ярмарке «Планета добрых подарков», которая стартовала на краудфандинговой платформе Planeta.ru в #ЩедрыйВторник, за первые сутки удалось собрать 2 072 992 рублей. Это больше, чем за все 1,5 месяца, которые онлайн-ярмарка длилась в прошлом году, и почти в 26 раз больше, чем благотворительные проекты на Planeta.ru собирали в среднем за день в 2021 году.

Привлечь такую рекордную сумму для поддержки благотворительных фондов стало возможным благодаря партнерству с благотворительным собранием «Все вместе» и с Росбанком, который удвоил сумму каждой из 950 покупок.

Этот результат — не финальный. Купить новогодние подарки для близких и поддержать благотворительные фонды можно до 12 января. Фонды будут стараться обрабатывать заказы по мере поступления, чтобы успеть доставить или выдать продукцию к новогодним праздникам.