Банк «Открытие» увеличивает доходность по накопительным счетам до 7% годовых

Банк «Открытие» повышает ставку по накопительному счету «Моя копилка». Получить максимальную доходность до 7% годовых клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей, рассказали SIA.RU в банке.

Повысить ставку по накопительному счету можно в один клик, нажав в разделе программы лояльности МАКС в мобильном или интернет-банке «Повысить ставку». Далее необходимо выбрать срок повышения и подтвердить свой выбор.