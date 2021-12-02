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Банк «Открытие» увеличивает доходность по накопительным счетам до 7% годовых

Банк «Открытие» повышает ставку по накопительному счету «Моя копилка». Получить максимальную доходность до 7% годовых клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей, рассказали SIA.RU в банке.

Повысить ставку по накопительному счету можно в один клик, нажав в разделе программы лояльности МАКС в мобильном или интернет-банке «Повысить ставку». Далее необходимо выбрать срок повышения и подтвердить свой выбор.

  • Базовая ставка по накопительному счету установлена на уровне 6% годовых.
  • Накопительный счет можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
  • Более подробно ознакомиться с условиями по накопительным счетам можно на сайте банка.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

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Предложение действует с 20.11.2021 г.

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