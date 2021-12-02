Число посетителей ТРЦ Иркутска в черную пятницу упало в полтора раза

Это показала БигДата МТС, что совпадает с данными ТЦ по всей России.
Аналитики называют три основных причины: иркутянам понравилось покупать онлайн; снижение покупательской способности и введение QR-кодов.
«А вот количество гигабайт МТС, скачанных в ТРЦ осталось на уровне 2020-го», – пишет директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.
Пятерка самых популярных Торгово-развлекательных центров Иркутска в «черную пятницу»:
- СильверМолл;
- «ЯркоМолл»;
- «Модный Квартал»;
- «Карамель»;
- «Новый».