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Коронавирусом за сутки заболели 215 жителей Иркутска

Общее число больных в городе перешло отметку в 47 тысяч.

В четвертую волну пандемии колоссальный прирост наблюдается в Братске (+67) и Ангарске (+66).

Дневной прирост снизился в Иркутском районе (+25).

С начала пандемии наибольшее число зараженных зафиксировали в:

  • Иркутске – 47 347,
  • Ангарске – 12 505,
  • Братске – 9 174,
  • Иркутском районе – 9 083,
  • Усть-Илимске – 7 938.

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Эксперты заявляют о выходе Приангарья на плато заболеваемости. «Эпидобстановка оставляет желать лучшего. Мы находимся на плато высоких показателей», – говорит начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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