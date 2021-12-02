Коронавирусом за сутки заболели 215 жителей Иркутска

Общее число больных в городе перешло отметку в 47 тысяч.
В четвертую волну пандемии колоссальный прирост наблюдается в Братске (+67) и Ангарске (+66).
Дневной прирост снизился в Иркутском районе (+25).
С начала пандемии наибольшее число зараженных зафиксировали в:
- Иркутске – 47 347,
- Ангарске – 12 505,
- Братске – 9 174,
- Иркутском районе – 9 083,
- Усть-Илимске – 7 938.
Читайте также:
2 декабря 2021
2 декабря 2021
Эксперты заявляют о выходе Приангарья на плато заболеваемости. «Эпидобстановка оставляет желать лучшего. Мы находимся на плато высоких показателей», – говорит начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда.