En+ Group предоставила поклонникам музыки возможность посмотреть международный фестиваль «Джаз на Байкале»

Компания, выступая генеральным партнером международного музыкального фестиваля «Джаз на Байкале», организовала запись гала-концерта и его размещение на площадке популярной региональной телекомпании АИСТ, рассказали SIA.RU в пресс-службе

Мероприятие является одним из самых масштабных джазовых событий в стране и проводится на протяжении 16 лет. Кульминацией шоу стало выступление квинтета Игоря Бутмана и квинтета Алекса Сипягина. Поклонники джазового направления, которые не смогли присутствовать в зале из-за сложной ситуации с COVID, в ближайшее время получат возможность оценить талант всемирно известных музыкантов с помощью телевизионной трансляции, а также записи, размещенной на официальном канале компании в интернете. Концерт дважды будет транслироваться в декабре, а также в новогодние праздники.

Организаторы уверены, что продвижение концертной и конкурсной составляющих в средствах массовой информации продемонстрирует зрителям виртуозное исполнение музыкальных композиций и поможет приобщить к этому музыкальному направлению многих иркутян и жителей области.

Напомним, что фестиваль «Джаз на Байкале» – это не только концертная, но и конкурсная программа, где на суд высокого жюри свое выступление может представить любой музыкант. Участниками «Джаза на Байкале» на этот раз стали 55 музыкантов, подготовивших свыше 100 номеров: инструментальное соло, выступления оркестров и ансамблей, эстрадный и джазовый вокал. Кроме этого, впервые заявить о себе смогли не только юноши, но и артисты старше 25 лет.

Конкурсная часть фестиваля традиционно проходила под патронатом Народного артиста России И.М. Бутмана. В состав жюри вошли звезды российской и мировой джазовой сцены: всемирно известный трубач Алекс Сипягин, певица Алина Енгибарян, пианист Иван Фармаковский и другие эксперты джазовой сферы.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group:

«В связи с ограничениями количества зрителей в зале, мы решили сделать подарок иркутянам и организовать показ концерт звёзд джаза. Что касается самого мероприятия, за прошедшие годы «Джаз на Байкале» превратился в добрую традицию, благодаря которой настоящие мэтры в теплой и дружественной атмосфере делятся с юными талантами своим опытом и знаниями. Именно здесь зажигаются новые звезды, а молодые музыканты получают уникальную возможность поработать на одной площадке с артистами мирового уровня, отточить свое мастерство под руководством опытных наставников».

Фестиваль «Джаз на Байкале» Это далеко не единственный проект, воплощаемый в жизнь при участии En+ Group. Компания активно содействует развитию культуры и искусства в рамках социальной политики, основные принципы которой обозначил ее основатель Олег Дерипаска.

В текущем году Братскому драматическому театру выделены средства на реконструкцию театральной гостиной. А с 2016 года ежегодно проводились «РУСАЛ ФестивAL», с показами в городах современных театральных постановок ведущих театров страны, мастер-классов известных режиссеров, прослушиваний в Школу-студию МХАТ, а также кинофестивали российского кино.