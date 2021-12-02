Россияне поделились достижениями 2021 года

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, какие планы жителям России удалось реализовать в этом году, и что они планируют завершить в 2022 году.

Больше половины респондентов отметили, что 2021 год прошел для них, как любой другой обычный год, а единственным неудобством стала пандемия. 36% опрошенных рассказали, что уходящий год был тяжелым для них и их близких. Еще 12% участников исследования отметили, что 2021 стал для них удачным годом.

34% респондентов отметили, что в этом году им удалось сменить работу. 21% опрошенных нашли подработку, а 20% – совершили путешествие. 18% участников исследования рассказали, что им удалось найти новое хобби. Еще 14% опрошенных начали делать накопления в этом году.

11% респондентов отметили переезд в 2021 году, а 9% – получение новой профессии. 8% опрошенных начали заниматься спортом, а 7% – пошли на курсы повышения квалификации.

По 6% участников исследования рассказали, что в 2021 году завели домашнее животное или пошли на образовательные курсы для смены профессии. По 4% опрошенных отметили, что купили автомобиль или начали изучать иностранный язык, а по 3% – купили квартиру или вступили в брак.

Еще 2% респондентов отметили, что в этом году стали родителями, а 1% – открыли собственный бизнес. В варианте «Другое» 27% респондентов чаще всего отмечали, что не заметили каких-либо перемен в жизни в 2021 году.

Треть респондентов (33%) считают, что 2022 год будем сложнее 2021. 5% опрошенных наоборот отметили, что, по их мнению, грядущий год будет прое текущего. 11% участников исследования, указали, что следующий год будет обычным, а 51% отметили, что загадывать пока рано.

В следующем году 42% опрошенных планируют сменить место работы, а 39% – найти подработку. Еще 37% респондентов рассказали, что начнут делать накопления.

24% участников исследования указали, что планируют путешествие в 2022 году. 22% опрошенных решили поменять профессию, а 19% – обучиться новой профессии. Также 16% респондентов отметили, что планируют пройти курсы повышения квалификации.

9% опрошенных указали, что в следующем году займуться спортом. По 8% респондентов планируют переезд или найти новое хобби, по 7% – покупку машины или квартиры, а по 6% – изучение иностранного языка или свадьбу.

Еще 5% респондентов рассказали, что планируют открыть собственный бизнес. 3% опрошенных поделились, что в следующем году станут родителями, а 2% – заведут домашнее животное.

20% участников исследования пока ничего не планировали на 2022 год. В варианте «Другое» 9% респондентов чаще всего отмечали, что займуться строительством собственного дома или ремонтом.