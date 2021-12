Новости Фанаты World of Tanks получили новые возможности от Tele2 Оператор мобильной связи и Wargaming улучшили опцию в тарифе «Игровой»: теперь поклонникам World of Tanks доступно три премиум-танка. При этом стоимость тарифа не меняется, рассказали SIA.RU в пресс-службе Tele2. Пользователи тарифа «Игровой» от Tele2 получили еще больше возможностей для побед в играх World of Tanks – им стали доступны два дополнительных премиум-танка, уровень и состав которых будут регулярно обновляться. Новые танки доступны в активном аккаунте автоматически. Тарифный план «Игровой» создан в «Ростелекоме», а благодаря синергии стал доступен абонентам Tele2. Тариф разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них характеристики: бесконечный премиум-аккаунт, уникальную боевую технику, безлимитный доступ к трансляциям на популярных онлайн-платформах, объемный пакет мобильных услуг. Дополнительные опции делают игру комфортнее: можно заработать больше внутриигровой валюты, потребуется меньше времени на «прокачку» экипажа и другие задачи. Пользователям тарифа регулярно предлагается участие в специальных акциях и игровых событиях. Помимо этого, клиенты получают 30 Гб интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 700 минут для общения с клиентами других операторов России. Тариф включает безлимитный доступ к контенту YouTube, Twitch и мессенджеру для игроков Discord. В ноябре 2021 года зрителям видеосервиса Wink стал доступен документальный фильм Андрея Лошака «Мир танков и людей». В нем показан феномен и новая реальность, которые возникли с появлением World of Tanks. В основе фильма – уникальные истории, которые возникли в виртуальном пространстве игры, но получили продолжение в реальном мире. Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2: «Совместно с ведущим мировым проектом Wargaming мы расширяем количество эксклюзивных бонусов для пользователей тарифа «Игровой». World of Tanks – больше чем популярная компьютерная игра. Это огромное сообщество людей во всем мире, которых объединяют философия и ценности. Мы поддерживаем стиль жизни своих клиентов и подготовили новые интересные опции – с ними поклонники «танков» добьются еще больше достижений и побед в любимой игре». Алексей Олехнович, глава направления телеком-проектов издательского подразделения Wargaming: «Мы хотим, чтобы поклонники World of Tanks получали от игры максимум удовольствия. С постоянным премиум-аккаунтом и тремя премиум-танками они могут забыть про все трудности и просто наслаждаться игрой». info4

