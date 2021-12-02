Saxo Bank предсказывает новую холодную войну

Революционные движения активизируются в 2022 году, сообщает РБК со ссылкой на Saxo Bank.

Эксперты инвестбанка полагают, что в мировой экономике и обществе в целом «растет напряжение», справиться с которым нынешняя система не способна. А это значит, что революция не возможна, а неизбежна, вопрос только в том, «когда и как она произойдет».

«Если нынешняя система должна измениться, но не может, революция – единственный путь вперед», – заявил директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

Под революцией аналитики Saxo Bank понимают не свержение правительства той или иной страны, а масштабные перемены во всем мире, отказ от прежних парадигм и «моменты, подобные озарению, которые вызывают изменения в мышлении и поведении».

«В 2022 году, вероятно, будет гораздо больше волатильности, поскольку революционные движения активизируются, бросая вызов статус-кво, пока мы будем вслепую продвигаться к новой парадигме. Некоторые из этих движений приведут к позитивным сдвигам, некоторые – наоборот», – добавил Якобсен.

Авторы прогноза Saxo Bank предупреждают, что их предсказания не представляют собой официальных рыночных прогнозов, а касаются в первую очередь маловероятных событий, но возможность их воплощения в жизнь не стоит недооценивать. Самые разрушительные события всегда оказываются наиболее неожиданными, подчеркивается в обзоре.