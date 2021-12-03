Зима 21-22. Иркутские энергетики к ней готовы

Прошлой зимой из-за перегрузки сетей больше 22 тысяч жителей Уриковского муниципального образования в сильные морозы остались без тепла и света. Это была единственная чрезвычайная ситуация, и ее удалось достаточно быстро локализовать, однако к менее масштабным отключениям электроэнергии жители Иркутского района уже привыкли. Ситуация с перегрузкой сетей с каждым днем становится все более острой. Энергетики взывают к совести майнеров, а добропорядочных жителей призывают позаботиться о повышении энергоэффективности жилья. Они, со своей стороны, строят новые сети и модернизируют старые, а к зиме стягивают в район дополнительные ремонтные бригады. Подробнее об этом – в нашем материале.

Передвижная подстанция – для подстраховки

Энергетики всегда тщательно готовятся к наступающей зиме, и нынешний год – не исключение: на складе есть трансформаторные подстанции, к ним – больше сотни трансформаторов разной мощности, с десяток барабанов кабельно-проводниковой продукции и большой так называемый аварийный запас.

– Согласно регламенту, локализация несложных повреждений занимает час-два, – рассказал Дмитрий Самарин, главный инженер филиала «Южные электрические сети», – замена трансформаторов требует больше времени – около четырех часов, а если необходимо переустановить трансформаторную подстанцию целиком, на это уйдет порядка 12-15 часов. Надо также учитывать, что в зависимости от удаленности района, какое-то время уйдет на погрузку-разгрузку и доставку оборудования.

В любом случае энергетики не могут оставить льготную третью категорию потребителей, то есть обычных граждан, без электроснабжения на срок больше 24 часов. В противном случае будет объявлен режим ЧС.

Дмитрий Самарин, главный инженер филиала «Южные электрические сети»

Фото Н. Понамаревой

– Для того, чтобы избежать подобного риска, мы приняли решение приобрести передвижную трансформаторную подстанцию, – рассказал Дмитрий Самарин. – По своим основным техническим характеристикам она не отличается от подстанций, которые стационарно установлены на территории района, при этом позволяет запитать на время ремонта небольшой населенный пункт, такой как Максимовщина или Западный, включая социальные объекты, на срок от одного дня до нескольких месяцев, – без каких-либо ограничений по количеству и качеству электроэнергии.

По словам эксперта, такого козыря в рукаве будет достаточно: базовый сценарий не предполагает больших форсмажоров.

«Зеленый берег» увидим в декабре

Работа энергетиков не сводится к реагированию на аварийные ситуации, она предполагает плановые мероприятия по модернизации сети и такие масштабные проекты, как строительство новых подстанций и линий электропередач. Олег Дерипаска, основатель компании En+ Group, еще несколько лет назад поставил задачу модернизации и развития электросетевого хозяйства Иркутской области, которая поспособствует улучшению ситуации.

Александр Щекин, главный инженер «Восточных электрических сетей»

Фото Н. Понамаревой

– Иркутский район застраивается очень активно, и там, где мы ожидаем перегрузки, реагируем незамедлительно, не допуская выхода из строя дорогостоящего оборудования, – рассказал Александр Щекин, главный инженер «Восточных электрических сетей». – Хомутово, Грановщина, Урик, Карлук, Куда – это те населенные пункты, где прирост как населения, так и точек подключения к нашим сетям, идет по нарастающей каждый год. Например, за первое полугодие прошлого года мы подключили к сетям порядка 500 льготников, нынче за аналогичный период – более тысячи.

Эксперт рассказал, что при проектировании сети обязательно учитываются перспективы роста нагрузки на несколько лет вперед. Энергетики мониторят показатели мощности трансформаторных подстанций, и когда фиксируют на них номинальную нагрузку, начинают готовиться к установке более мощных трансформаторов.

– Так, летом и осенью этого года мы включили около 30 новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (подстанция, которая понижает приходящие на неё 10000 вольт до 380 вольт, – прим. ред.), это не считая крупных проектов, таких как ввод в эксплуатацию подстанции на 80 МВА в деревне Столбова и строительство нескольких десятков линий электропередач.

Еще одна точка роста Иркутского района – Марковское муниципальное образование. Там формат жилья изменился настолько, что потребовалось строительство новой мощной подстанции.

Дмитрий Самарин, главный инженер филиала «Южные электрические сети»

Фото Н. Понамаревой

– Последнее десятилетие территория Марковского МО активно развивается в том числе в сторону тракта Мельничная падь, – объяснил Дмитрий Самарин. – Раньше уровень потребления электроэнергии носил ярко выраженный сезонный характер из-за расположенных здесь садовых и дачных товариществ, сейчас активно развивается индивидуальное жилищное строительство – с постоянным проживанием и пропиской граждан, что, в свою очередь, влечет за собой рост нагрузки на цели электроотопления.

Мощность подстанции «Изумрудная», которая питает такие крупные микрорайоны как Хрустальный, Изумрудный, Березовый уже не позволяет подключать новых потребителей, рассказал эксперт. На территории Иркутского района работают около 25 электросетевых компаний. Не все они, принимая заявки на подключение новых потребителей, информируют ИЭСК о том, что вскоре потребуется увеличение мощности подстанций. В данном случае сценарий развития событий был проработан заблаговременно, «Иркутская электросетевая компания» построила новый мощный центр питания 110-35-10 мВ и сейчас готовится к его сдаче.

Фото Н. Понамаревой

– Если всю застроенную на сегодня территорию перевести на снабжение подстанции «Зеленый берег», то еще останется запас на развитие порядка 5-7 лет в текущих темпах, – пояснил Дмитрий Самарин. – Работы по строительству подстанции находятся в завершающей стадии, ввод «Зеленого берега» в эксплуатацию запланирован на начало декабря.

Всего на улучшение качества электроснабжения, строительство и реконструкцию питающих сетей в этом году «ИЭСК» уже направила более 3 млрд рублей. Мощность введенных в эксплуатацию подстанции в совокупности выросла на 687 МВА.

Не только майнеры

Мощная энергетическая система региона и дешевая электроэнергия – предмет гордости иркутян. Ложку дегтя в эту историю добавляет практически неуправляемый рост нагрузки на электроэнергетическую инфраструктуру. Причины перегрузки известны давно: о том, что серые майнеры портят жизнь и своим соседям, и энергетикам, не сказал только ленивый.

Случай трехнедельной давности, когда в Грановщине сгорела трансформаторная подстанция, показывает – проблема далека от разрешения. Визуально выявить майнеров становится сложнее с каждым днем, говорят энергетики: если раньше можно было ориентироваться на шум вентиляторов, то сейчас владельцы майнинговых машин используют шумопоглощающие боксы и другое оборудование.

Валерий Пикоть, врио заместителя главного инженера «Восточных электрических сетей»

Фото Н. Понамаревой

– Мы выявляем майнеров, ориентируясь на характерный рисунок потребления, – рассказал Валерий Пикоть, врио заместителя главного инженера «Восточных электрических сетей», – а также на картину отключений. В одном только Хомутово нам известны адреса 96 домохозяйств, на территории которых нарушаются условия технологического присоединения. Для борьбы с этим явлением мы устанавливаем дополнительно к интеллектуальным приборам учета специальные модули, которые прекращают подачу электроэнергии при превышении потребителем разрешенной мощности.

По словам Валерия, интеллектуальными приборами учета оснащены почти 90% домов в Хомутово, а модули, прерывающие подачу электроэнергии, начали устанавливать не так давно: раньше не было жесткой необходимости ограничивать потребление.

Фото Н. Понамаревой

– При проектировании бытовых сетей учитывается, что пиковая нагрузка возможна утром и вечером, когда жители собираются на работу и возвращаются с нее, в остальное время сеть работает вполсилы, – пояснил Валерий Пикоть. – Если кто-то из жителей превысит потребление, включив электрообогреватель, ничего страшного не случится. Однако если это сделают сразу несколько домовладельцев на фоне постоянно работающего майнингового оборудования, подстанция не выдержит, как не выдержала подстанция в Грановщине, нагрузка на которую за два месяца до аварии внезапно выросла втрое.

Перегруз сетей, кроме майнеров, обеспечат и добропорядочные жители Иркутского района – при понижении температуры воздуха.

– Потребитель может запросить дополнительную мощность для целей электрообогрева, и, если точка открытая, то дополнительные киловатты ему предоставят, – рассказал Валерий Пикоть. – Однако, очень важно задуматься над тем, чтобы сделать свое жилье по возможности более энергоэффективным: эконом жилье, которым активно застраивается Иркутский район, совершенно не соответствует нашему климату.

Фото Н. Понамаревой

По словам энергетика, в регионе становится все более заметной еще одна группа потребителей электроэнергии – владельцы электромобилей.

– Заправка электрокаров производится от сети, это означает 8-часовое достаточно мощное потребление энергии, которое, к слову, тоже носит характер не бытового, – пояснил Валерий Пикоть. – Наша задача – обеспечить надежное и качественное энергоснабжение потребителей. Поэтому мы перевели в режим повышенной готовности все ремонтно-восстановительные бригады, организовали дополнительные проверки сетевого хозяйства, осмотры линий электропередач и оборудования, усилили меры пожарной безопасности – в общем сделали все для того, чтобы зима 21-22 прошла спокойно.

Для обеспечения электроснабжения жителей региона ОАО «ИЭСК» провела масштабную программу, куда вошли такие крупные проекты, как строительство систем электроснабжения в Тайшетском и Усть-Кутском районах, реконструкция и прокладка новых кабельных линий на территориях активной застройки южной части Иркутской области, техническая модернизация существующих подстанций и строительство новых.



На улучшение качества электроснабжения, строительство и реконструкцию питающих сетей в этом году компания уже направила более 3 млрд рублей. Построены и введены в эксплуатацию подстанции с общим приростом мощности 687 МВА, в рамках программы обеспечения надежности выполняется строительство и реконструкция более 400 объектов электроснабжения, реконструировано и построено более 300 км электрических сетей.



В рамках инвестиционной программы 2021 года действуют проекты по программе обеспечения надежности электроснабжения в размере 3,2 млрд руб., по программе технологического присоединения потребителей – 1,4 млрд руб., по строительству социально-значимых объектов региона - 819 млн руб.