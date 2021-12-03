USM Усманова вышла из капитала Вконтакте

Также она перестает быть партнером «Сбера» в их совместном предприятии, сообщает РБК.

Группа USM миллиардера Алишера Усманова объявила о выходе из капитала VK (до октября этого года называлась Mail.ru Group). Фактически сделка осуществляется на уровне компании «МФ Технологии»: она контролирует 4,8% обыкновенных и 57,3% голосующих акций VK.

Выход USM будет осуществлен по следующей схеме:

USM сейчас принадлежит 45% «МФ Технологии» через ее «дочку» – «МегаФон». Этот пакет покупает СОГАЗ;

еще 9% в «МФ Технологиях» принадлежит USM напрямую. Этот пакет сейчас «находится в сделке с Газпромбанком», сообщил представитель группы, отказавшись раскрыть детали.

Суммы сделок и другие детали их участники не раскрывают. Остальными акционерами VK остаются голландский конгломерат Prosus (25,7% обыкновенных и 12,3% голосующих акций), китайские Alibaba Group (9,5 и 4,5%, соответственно) и Tencent (7 и 3,3%), остальное – free float.

VK принадлежат крупнейшие российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», образовательный холдинг Skillbox Limited, разработчик игр My.Games, агрегатор объявлений «Юла», доля в СП «О2О Холдинг». Выручка VK в третьем квартале выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30,41 млрд руб. Наибольший доход компания получает от рекламы (12,23 млрд руб.) и игрового сегмента (10,1 млрд руб.).