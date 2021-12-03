En+ Group передала автобусы Черемховскому району

Компания передала в дар Черемховскому району Иркутской области четыре новых автобуса, приобретенных по Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве, заключённом между администрацией района и Компанией «Востсибуголь» (находится в управлении En+ Group), рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

Два семиместных автобуса ГАЗ-221717 и два автобуса ГАЗЕЛЬ NEXT A65R22, рассчитанные на 13 посадочных мест каждый, будут задействованы на перевозке школьников, спортсменов и творческих коллективов района. Общая стоимость автобусов превысила 6,8 миллионов рублей.

Транспортные средства произведены на заводе ГАЗ в 2021 году, оснащены полным комплектом необходимого оборудования: спутниковой системой ГЛОНАСС, видеорегистратором, навигатором. Для обеспечения безопасности пассажирские места оборудованы 2-х точечными ремнями, поручнями. Новые автобусы позволят обеспечить комфорт и безопасность в поездках.

Только за последние три года сумма инвестиций Компании Востсибуголь в социально значимые и инфраструктурные проекты района превысила 18 миллионов рублей. На эти средства в 2020 году проводилась замена окон в общеобразовательной школе с. Парфеново и начальной школы д. Средний Булай, установлено игровое оборудование в нескольких поселках района. В 2019 году были приобретены автобус ПАЗ на 22 посадочных места для перевозок школьников, проживающих в отдаленных районах и автогрейдер ГС-10.07 для содержания и обслуживания автодорог в летний и зимний период на территории муниципального образования.

Бережное отношение к окружающей среде, высокая социальная ответственность с приоритетом развития регионов и высокое качество корпоративного управления является важным фактором в деятельности предприятий, входящих в холдинг Ен+ Group. Такие основы в управлении бизнесом были заложены еще его основателем Олегом Дерипаской.

Евгений Мастернак, генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь»:

- Компания Востсибуголь прислушивается к потребностям жителей поселков и городов, где ведет свою деятельность и в которых проживают наши работников. Приобретение этих автобусов – яркий тому пример. Это запрос общественности, администрации района, наших сотрудников, творческих и спортивных коллективов, которым мы и дарим эти автомобили, для того чтобы в Черемховском районе развивались культура и спорт.

Сергей Марач, мэр МО Черемховский район:

- Для района эти автомобили очень важны. У нас 18 поселений и в каждом есть свои творческие коллективы, спортивные команды, а это около одной тысячи человек, которые нуждаются в транспорте, чтобы выехать на районные или областные мероприятия. Расстояния приходится преодолевать в 200 километров только в одну сторону. С этими автобусами у нас появилась уникальная возможность возить наших актеров в другие районы. Большое спасибо компании En+ Group за этот важный и нужный району подарок.