Тендер объявлен на строительство жилья в Свирске Иркутской области

Там построят группу 3-х этажных многоквартирных домов, сообщает RosTender.info.

Группу домов возведут по улице Щорса-Лазо. Работы пройдут в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах».

Строительство пройдет в два этапа. Сначала возведут две блок-секции, на втором этапе – оставшиеся шесть. В домах запроектируют 6 двухкомнатных квартир и 12 трехкомнатных.

Строительная организация определится по результатам аукциона в электронной форме. Заказчиком выступает учреждение «Департамент единого заказчика». Заявки на участие принимают до 9 декабря, с подрядчиком заключат контракт на 57 млн рублей. Строить дома начнут в 2022 году, работы завершатся в 2024 году.