1,17% соискателей в Иркутской области – пенсионеры

Почти 50 тысяч резюме от соискателей пенсионного возраста (мужчины от 61 года и женщины от 56 лет) зафиксировано в ноябре 2021 года на hh.ru (исследование есть у SIA.RU). Это 1,4% от общего числа активных соискателей в России.

В Иркутской области на соискателей пенсионного возраста в ноябре пришлось 1,17% резюме – это 43 место в стране, и четвертое среди регионов Сибири.

Чаще после выхода не пенсию готовы продолжать работать мужчины, они составляют примерно две трети от всех соискателей старше пенсионного возраста.

Наиболее заинтересованные в работе пенсионеры-соискатели проживают в Ленинградской области (2,2%), Московской области (2%), Калининградской области и Санкт-Петербурге (по 1,8%). Среди регионов Сибирского ФО самая высокая доля таких соискателей – в Новосибирской области (1,3%), наиболее низкая – в Алтайском крае (1,02%).

Мужчины в возрасте 61+ чаще всего претендуют на вакансии в профессиональных областях «Производство, сельское хозяйство» (16%), «Строительство, недвижимость» (13%) и «Административный персонал» (10%). В свою очередь, женщины старше 56 лет обычно размещают резюме в сферах «Бухгалтерия» (16%), «Административный персонал» (15%) и «Продажи» (9%).

В качестве ключевых навыков при трудоустройстве соискатели пенсионного возраста указывают умение пользоваться ПК и работать в команде, грамотную речь, организаторские навыки, деловую переписку и ведение переговоров.