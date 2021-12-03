Национальный форум креативного сообщества проведут в Байкальске

Участники мероприятия предложат концепцию развития города, обсудят проекты, реализация которых начнется в муниципалитете в 2022 году, сообщили ТАСС в оргкомитете форума.

«Байкальск станет одной из ведущих площадок форума, стартовавшего в ноябре и охватившего офлайн десять городов по всей России. 3 и 4 декабря на его платформе выступит пул спикеров-экспертов и представителей креативных индустрий из сферы экологии и архитектуры, которые представят свое видение развития Байкальска. Концепцию в течение 2021 года разрабатывала команда специалистов из Иркутской области и Москвы. Аналитики определили слабые места и проблемы города, сформировали основные вызовы, на которые необходимо ответить», – сказали в оргкомитете.

Среди проблем, обозначенных экспертами, – дефицит рабочих мест в Байкальске, отток молодежи, имидж города как неэкологичного места в связи с неликвидированными отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), отсутствие инфраструктуры делового туризма и единого архитектурного стиля, моноэкономика и другие.