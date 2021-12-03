Дальневосточный банк – 16-й в списке крупнейших региональных банков

Дальневосточный банк занял 16 строчку в Рейтинге крупнейших региональных банков конца 2021 года, составленном финансовым сервисом Brobank. В основе рейтинга — данные по объемам активов, розничного кредитного портфеля, срочных депозитов физических лиц, займов ИП, кредитов и привлеченных средств предприятий.

Для составления рейтинга были проанализированы данные 159 финансовых структур, соответствующих ряду требований. В частности, рассматривались банки, головной офис которых находится вне Москвы, региональная сеть представлена не более чем в 20 субъектах Российской Федерации и 5 Федеральных округах.

Дальневосточный банк основан в 1990 году и является одним из ведущих региональных финансовых учреждений. Банк по ряду ключевых показателей входит в ТОП-100 банков по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и в ТОП-100 надежных российских банков по версии журнала Forbes, обладает правом на обслуживание хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности России.