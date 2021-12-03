Райффайзенбанк поддержал вечер австрийской музыки в Московской консерватории

Райффайзенбанк выступил спонсором вечера классической музыки, который пройдёт 9 декабря в 19:30 в Большом зале Московской консерватории.

Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под руководством дирижёра Владимира Федосеева исполнит увертюру к оперетте «Летучая мышь», соч. 362 Иогана Штрауса, концерт для флейты с оркестром ре мажор, K. 314 Вольфганга Амадея Моцарта, вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, соч. 33 и итальянское каприччио, соч. 45с Петра Ильича Чайковсого. Виолончель — Анастасия Кобекина. Флейта — Екатерина Корнишина.

«Мы видим нашу миссию в области спонсорства культуры в поддержке инициатив, способствующих созданию единого культурного пространства между Россией и Австрией и укреплению творческого диалога, — говорит Дарья Здерихина, старший вице-президент , руководитель группы внутренних коммуникаций и КСО Райффайзенбанка. ― Австрия и Россия ― страны с богатой музыкальной историей. Мы рады поддержать концерт, где признанные мастера исполнят произведения Моцарта, Штрауса и Чайковского».