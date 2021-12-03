Райффайзенбанк поддержал вечер австрийской музыки в Московской консерватории

Райффайзенбанк выступил спонсором вечера классической музыки, который пройдёт 9 декабря в 19:30 в Большом зале Московской консерватории.
Государственный академический Большой симфонический оркестр имени
«Мы видим нашу миссию в области спонсорства культуры в поддержке инициатив, способствующих созданию единого культурного пространства между Россией и Австрией и укреплению творческого диалога, — говорит Дарья Здерихина, старший
«Мы гордимся многолетним партнерством с Райффайзенбанком в организации регулярных концертов с маэстро Владимиром Федосеевым и Симфоническим оркестром Чайковского. Мне особенно приятно наблюдать, как две молодые исполнительницы — Анастасия Кобекина и Екатерина Корнишина, которых я знаю с тех пор, как они только начинали свою карьеру, становятся всемирно признанными звездами», — сказал Пауль Брук, генеральный директор «Мост Менеджмент»,