«Слата» подвела итоги проекта с местными производителями

Больше года, с августа 2020-го, торговая сеть «Слата» реализует проект «Местные производители». За это время на прилавках супермаркетов появилось около 250 наименований продукции, изготовленной в Иркутской области и в Бурятии. Это мясные полуфабрикаты и готовые блюда, молочка и яйца, овощи и ягоды, выпечка, торты и мороженое.

Около 40 местных микропредприятий вовлечены в проект. Своим опытом и впечатлениями они поделились на конференции «Развиваем родное дело», которую во второй раз проводила ТС «Слата» 2 декабря на площадке «Мой Бизнес» для обмена опытом, привлечения новых поставщиков и выявления ключевых потребностей покупателей.

– Мы выстраиваем взаимовыгодное сотрудничество: для малого бизнеса - это помощь в развитии, шанс стать узнаваемыми, а для покупателей - широкий выбор качественных местных товаров, - комментирует директор по развитию продаж ТС «Слата» Юлия Климова. – Важно, что мы облегчили условия для вхождения в сеть: например, можно начать поставку всего с одного-двух магазинов. Кроме того, помогаем компаниям с проверкой качества товаров и продвижением.

– Недаром говорят, что для крепкого здоровья нужно есть то, что растет в месте, где мы живем. Поэтому мы стремимся широко представлять товары, которые производятся в нашем регионе, - поясняет исполнительный директор ТС «Слата» Ярослав Шиллер. – Этот проект показывает, что даже небольшие производители могут успешно сотрудничать с крупной местной торговой сетью на взаимовыгодных условиях, закрывая потребности покупателей и укрепляя экономику.

Производители подтверждают - поддержка со стороны ритейлера для них действительно весомая.

– Мы выпускаем необычную продукцию - пельмени по китайским рецептам. И благодаря «Слате» о нас услышали, - рассказывают руководитель компании «Мамины рецепты» Виктория Ван. – Мы зашли в сеть в мае на выгодных условиях, охватили сразу все супермаркеты и представили эксклюзивные начинки - говядину с морковью и свинину с пекинской капустой. Кроме «Слаты», таких пельменей нигде не найти!

Уникальный продукт создали для торговой сети и в компании Streets - бургер с говядиной, свежим огурцом, пикантным соусом и булочкой с кунжутом.

– «Слата» позволила сделать огромный рывок: за год наши продажи увеличились аж на 270%, - говорит руководитель отдела продаж компании Роман Березовский. – Думаю, продукция "выстрелила", так как в пандемию люди стали чаще покупать быстрые перекусы в супермаркетах, нежели в общепите. Бургеры, сэндвичи, роллы и шашлыки - все пришлось покупателям по вкусу.

Ряд производителей нашего региона предоставляют в сеть уникальные сибирские продукты.

– Наша область очень богатая – более 600 полезных трав, грибов и ягод произрастают у нас. Компоненты имеют высокий экспортный потенциал и не меньшую востребованность в нашей стране. Первые поставки в «Слаты» мы начали в апреле этого года. Начали сотрудничество с 17 позиций – это замороженные ягоды, ядро кедрового ореха и орех, ягодные пюре. Сейчас мы имеем уже рост товарооборота +25% и прибыль +10% и это только начало, - поделился генеральный директор ООО «Дикая Сибирь» и руководитель ассоциации «Дикоросы» Александр Деев.

Неудивительно, что товары с пометкой «Местный продукт» пользуются спросом. Покупатели доверяют землякам-производителям, зная, что ингредиенты в составе натуральные, консервантов нет, а свежесть и отменный вкус гарантированы.

Все участники проекта нацелены на главный результат - предоставить сибирякам качественный местный продукт.