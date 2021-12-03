Внешнеторговый оборот между Приангарьем и Беларусью вырос на 60%

За 9 месяцев 2021 года внешнеторговый оборот между Приангарьем и Республикой Беларусь составил 88 млн долл. США, увеличившись на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, рассказали SIA.RU в администрации области.

Экспортные поставки в Республику увеличились на 92%. В рамках торгово-экономического сотрудничества состоялись ярмарки-продаж белорусских товаров народного потребления, развиваются взаимосвязи деловых кругов, в том числе через сотрудничество торгово-промышленных палат, которые разработали проект «виртуального» торгового дома «Иркутск-Брест».

Отмечены совместные культурные проекты, среди которых «Дни белорусской культуры», Международный автопробег «Брест-Иркутск-Брест» Содружество: От Буга до Байкала», посвященный 80-летию героической обороны Брестской крепости. Открыты учебные классы Минского тракторного завода на базах Иркутского аграрного университета и аграрного техникума.

В ходе обсуждения стороны договорились организовать в 2022 году в рамках III Байкальского международного форума партнеров бизнес-миссию компаний Приангарья и Республики Беларусь в онлайн-формате. В рамках научного и гуманитарного сотрудничества стороны готовы планомерно развивать взаимодействие, в том числе с НОЦ «Байкал». В течение 2022 года на территории музея «Тальцы» запланировано совместно с Белорусским государственным музеем народной архитектуры и быта (г. Минск) создание экспозиции «Белорусская усадьба», а также реализация театром-студии «Театр пилигримов» проекта «О войне во имя мира» - коллаборации театра и музеев воинской славы.