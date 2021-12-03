Городской молодежный форум пройдет в Иркутске

Он пройдет с 11 и 12 декабря по трем направлениям: «Иркутск современный», «Иркутск студенческий» и «Иркутск креативный», рассказали SIA.RU в мэрии.
Участников разместят на 3 площадках, которые не будут пересекаться между собой. Первый день работы форума сделают теоретическим. Второй день будет посвящен практическим навыкам.
На площадке «Иркутск креативный» вместе с участниками сформируют план творческих мероприятий на 2022 год, обучат молодых людей оформлять и продвигать креативные продукты на рынке.
Также в рамках форума будет проводиться конкурс социальных проектов по следующим направлениям:
- развитие добровольчества и волонтерства на территории города Иркутска;
- патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи города Иркутска;
- инициативы творческой молодежи;
- пропаганда спорта и здорового образа жизни;
- проекты, направленные на популяризацию науки среди молодежи;
- развитие туризма на территории города Иркутска;
- содействие занятости и трудоустройству молодежи;
- студенческие инициативы;
- развитие молодежных медиа;
- проекты, направленные на поддержку молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Участники могут получить до 80 тысяч рублей на поддержку своей инициативы. Прием заявок осуществляется до 8 декабря на электронную почту @shkuropat_e@admirk.ru. Сегодня, 3 декабря в 17.00 в коворкинг-центре на базе кинотеатра «Звездный» (ул. Декабрьских Событий, 102/1) можно получить консультацию от специалистов в сфере социального проектирования.
Для участия в пятом Иркутской городском форуме молодежи – 2021 необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Обязательным условием для участия молодежи в форуме является наличие одного из документов:
- сертификат о вакцинации с QR-кодом.
- медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем медицинской организации.
- отрицательный ПЦР-тест на наличие возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа.
- QR-код переболевшего COVID-19.
- сертификат вакцинации первым компонентом.
Дополнительную информацию о проведении форума можно узнать у начальника отдела по молодежной политике администрации города Иркутска Ильи Мершеева по номеру телефона: 8 (3952) 52-01-92. Также можно задать свой вопрос в личном сообщении в социальной сети по ссылке.