Городской молодежный форум пройдет в Иркутске

Он пройдет с 11 и 12 декабря по трем направлениям: «Иркутск современный», «Иркутск студенческий» и «Иркутск креативный», рассказали SIA.RU в мэрии.

Участников разместят на 3 площадках, которые не будут пересекаться между собой. Первый день работы форума сделают теоретическим. Второй день будет посвящен практическим навыкам.

На площадке «Иркутск креативный» вместе с участниками сформируют план творческих мероприятий на 2022 год, обучат молодых людей оформлять и продвигать креативные продукты на рынке.

Также в рамках форума будет проводиться конкурс социальных проектов по следующим направлениям:

развитие добровольчества и волонтерства на территории города Иркутска;

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи города Иркутска;

инициативы творческой молодежи;

пропаганда спорта и здорового образа жизни;

проекты, направленные на популяризацию науки среди молодежи;

развитие туризма на территории города Иркутска;

содействие занятости и трудоустройству молодежи;

студенческие инициативы;

развитие молодежных медиа;

проекты, направленные на поддержку молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

Участники могут получить до 80 тысяч рублей на поддержку своей инициативы. Прием заявок осуществляется до 8 декабря на электронную почту @shkuropat_e@admirk.ru. Сегодня, 3 декабря в 17.00 в коворкинг-центре на базе кинотеатра «Звездный» (ул. Декабрьских Событий, 102/1) можно получить консультацию от специалистов в сфере социального проектирования.

Для участия в пятом Иркутской городском форуме молодежи – 2021 необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Обязательным условием для участия молодежи в форуме является наличие одного из документов:

сертификат о вакцинации с QR-кодом.

медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем медицинской организации.

отрицательный ПЦР-тест на наличие возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа.

QR-код переболевшего COVID-19.

сертификат вакцинации первым компонентом.

Дополнительную информацию о проведении форума можно узнать у начальника отдела по молодежной политике администрации города Иркутска Ильи Мершеева по номеру телефона: 8 (3952) 52-01-92. Также можно задать свой вопрос в личном сообщении в социальной сети по ссылке.