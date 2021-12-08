Екатерина Тарасова, АИСТ: «Работаем для людей, которым интересна жизнь региона»

Любой бизнес – это живой организм, а медиабизнес вообще можно сравнить с человеком. Он изменчив, сложен, у него – свой характер. Больше, чем какой-либо другой, он подвластен эмоциям, редакциям, контекстам. Региональная телекомпания АИСТ недавно отметила 30-летие. Появился хороший повод поговорить с ее руководством о тех изменениях, которые произошли в компании за последнее время.

Екатерина Тарасова, генеральный директор телекомпании АИСТ.

Фото: Андрей Фёдоров.

Контент – творческий

Генеральный директор Екатерина Тарасова возглавила АИСТ три года назад. Для нее телевидение было новой сферой. По словам Екатерины, к тому моменту прежняя деятельность уже не несла для нее особых вызовов, не приносила адреналина. Она взялась за новое дело с воодушевлением. Прежний опыт работы в бизнесе дал ей умение структурировать любой, даже творческий процесс, совершать точные шаги к достижению целей. Какие задачи ставит Екатерина перед собой и коллективом? Весьма амбициозные: стремиться к тому, чтобы компания процветала, была полезна, заметна, выпускала высококачественный контент, усиливала свои позиции на российском телевизионном рынке.

Телевидение в вашем понимании – бизнес, творчество или?..

– Я пришла на ТВ из бизнеса, руководствуясь постулатом, что любое дело должно быть рентабельно. Мной владела максималистская иллюзия о том, что можно заработать при желании на чем угодно. Теперь же поняла: телекомпания, ее миссия – прежде всего про социальную значимость. Конечно, без коммерческих притоков телевидение существовать не может. Но во главу угла мы ставим информирование населения, своевременное освещение значимых для региона событий, продвижение важных тем в жизни Приангарья. А для того, чтобы все это реализовать на высоком уровне, разумеется, необходимы финансовые вливания.

И без творчества, наверное, при создании контента не обойтись?

– Конечно. Телевидение – та сфера, где без творчества, жажды открытий, потребности взглянуть на события под необычным углом зрения, не обойтись. Без этой искры телевидение будет мертвым и тусклым. Зрители просто не будут такое смотреть.

Как бы вы обозначили свою аудиторию? Кто те люди, для которых вы выходите в эфир?

– На основании наших исследований, можно сказать, что наша целевая аудитория – это 35-40 плюс, средний класс, женщин больше, чем мужчин. Но высокие рейтинги по трансляциям спортивных мероприятий говорят о том, что они активно привлекают и мужскую аудиторию. Помимо телевещания у нас есть и другие каналы информации: это социальные сети, Youtube-канал и сайт. Наш контент представлен и на ОТТ-платформах. Мы охватили все сети, даже ТикТок. К этой платформе пока присматриваемся, ищем язык и способы подачи материала. Интернет существенно расширяет нашу целевую аудиторию. Еще хочется добавить, что наш контент ориентирован на людей, которым небезразлична жизнь Иркутской области, для которых важно понимать, что происходит в регионе. Наша целевая аудитория – люди неравнодушные к малой родине.

Екатерина Тарасова, генеральный директор телекомпании АИСТ.

Фото: Андрей Фёдоров.

Ради чего зритель должен выбрать именно АИСТ? Какие у вас есть необычные проекты, программы, фишки?

– Основной продукт, который мы выдаем три раза в день в прямом эфире, – это новости. АИСТ – единственный региональный канал, который может позволить себе выйти в эфир с экстренной новостью в любое время и делать такое количество репортажей, какое необходимо для полного раскрытия темы, для того, чтобы снять тревогу или вдохновить зрителей, если повод позитивный. Есть несколько авторских общественно-политических программ: «Время вопросов», «Фактор здравого смысла». В этом году мы запустили новую программу «Пожалуйста, найдись» совместно с поисковым отрядом «ЛизаАлерт». Готовим к выходу новый сезон легендарной программы Дмитрия Слободчикова «Линия горизонта». С нового года планируем запуск спортивной программы и утреннего шоу. Мы открыты к любым интересным и актуальным темам, готовы создавать программы любых форматов.

Екатерина Тарасова, генеральный директор телекомпании АИСТ.

Фото: Андрей Фёдоров.

Статус 21-й кнопки

А каких новостей у вас выходит больше: позитивных или негативных?

– Мы стараемся соблюсти разумный баланс. Ни для кого уже не секрет, что новости со знаком минус дают большие рейтинги и охваты: так работает человеческая психика. Но мы в это не идем. Наши новостные выпуски – объективны. Они, как и сама жизнь региона, содержат в себе всё: и позитивные, негативные новости. Положительные события стараемся подавать ярче, сильнее и эмоциональнее. Тут, как говорится, можем брать качеством, а не количеством.

Чтобы делать качественные репортажи, нужны профессионалы. Как вы находите своих «звезд»? Тем более, что в медиабизнесе сегодня большая проблема профессиональных специалистов.

– Сейчас на АИСТе работают и те, кто остался с новой управленческой командой в момент изменений, и те, кто присоединился к нам с другого телеканала. Мы постоянно мониторим рынок профессионалов, а также взращиваем своих «звезд». АИСТ – хорошая телевизионная школа. В настоящий момент команда АИСТа сплоченная, сильная, стремящаяся к развитию: за три года мы все хорошо сработались, на всех ключевых позициях сегодня проверенные, крепкие профессионалы.

Раскройте тайну – почему к вам возвращаются сотрудники, даже поработав на федеральных каналах? Какие секретные мотиваторы у вас существуют?

– У нас большой потенциал и огромные конкурентные преимущества. Статус 21-й кнопки обязывает всех кабельных операторов транслировать наш телеканал сразу после 20-и обязательных федеральных. Возможность создавать свой, иркутский канал, который рассказывает про жизнь земляков, освещает события, касающиеся любого из нас, – это ли не серьезное преимущество? За три года мы полностью технически обновились. Мы построили новые, очень красивые студии: одну для новостей, вторую – для общественно-политических программ и утреннего шоу. Мы приобрели самое современное телевизионное оборудование: новые роботизированные камеры в студии, новые видекамеры для операторской работы, видеомикшеры, пульты, которые позволяют вещать в формате HD, с высокой четкостью изображения. Технически мы сейчас оснащены лучше всех в регионе – это наша сильная сторона. Понимание того, что компания развивается, соответствует современным требованиям, ценно и приятно для людей, которые у нас работают.

Телекомпания АИСТ.

Фото: Андрей Фёдоров.

Каким образом вы совершили всю эту техническую революцию?

– Благодаря поддержке правительства Иркутской области. Но этот прорыв был не роскошью, а необходимостью. В тот момент, когда на АИСТ пришла новая команда управленцев, это было единственным способом спасения телекомпании. Ведь срок службы оборудования, на котором работали «аистята», превышал 25 лет. На тот момент техника не просто морально устарела, она умирала. Остановки во время эфира были нормой. Перебои во время вещания грозят серьезными санкциями от Роскомнадзора. Поэтому времени на раздумья не было. Мы, по сути, спасли компанию от умирания. Модернизировали не только эфирное вещание, но и передвижную телевизионную станцию (ПТС), которая позволяет проводить прямые трансляции на высоком качественном уровне.

«Телевидение будет жить»

Качественная «картинка», команда профессионалов… Что еще в условиях жесткой конкуренции должно сподвигнуть рекламодателей прийти именно к вам?

– Первое – АИСТ пользуется высоким доверием зрителей. И наши партнеры, рекламодатели автоматически получают такой же уровень доверия. Второе – это широкий охват аудитории. Соцсети таких охватов у нас в регионе не дают. Мы являемся надежным проводником информации для тысяч людей. Третье – без телевидения звездой стать невозможно. Посмотрите, многие федеральные блогеры сегодня имеют свои программы на ТВ, что делает их мегазвездами. То есть для любой компании региона, которая хочет усилить свое влияние, заявить о себе, быть постоянно на слуху – телевидение необходимо.

А социальные сети – конкурент для телевидения? Есть мнение, что весь контент теперь люди смотрят в интернете – в телефонах и ноутбуках…

– Уже подтверждено исследованиями, что тот информационный шум, который создают социальные сети, отрицательно воздействует на психику взрослого человека, ухудшая душевное здоровье, является угрозой для подрастающего поколения. Я не могу позволить детям в мое отсутствие пользоваться интернетом, потому что не понимаю, насколько безопасный контент им выдаст та или иная социальная сеть. Телеканал же заботится о своем зрителе, он обязан создавать контент, не угрожающий психическому, эмоциональному здоровью человека.

То есть телевидение не умирает?

– Нет, конечно. Буквально неделю назад на конференции Национальной ассоциации телерадиовещателей мы обсуждали этот вопрос с другими телеканалами. Заметили, что в 2019-2020 годах был небольшой отток аудитории с ТВ в интернет-пространство. Но сейчас все выравнивается, люди возвращаются к экранам. Телевидению доверяют больше. Наш зритель ориентирован на глубокую, проработанную, надежную информацию. Телевидение жило, живет и будет жить.

Екатерина Санжиева

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